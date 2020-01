Esperan resultados de estudios forenses para determinar la imputación a patovica marplatense

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La fiscalía de turno de Mar del Plata que investiga la agresión que recibió un joven por parte del personal de seguridad de un local nocturno situado en la Normandina de esta ciudad, durante los festejos de Año Nuevo, informó hoy que se le tomó declaración a la víctima y ahora aguardan que se realice los estudios forenses para determinar qué imputación le corresponde al patovica.



La fiscal de turno, Andrea Gómez, en una comunicación con Radio Brisas, al referirse al video que se divulgó por las redes sociales donde se ve a un "patovica" que tomó de los hombros a un joven, lo alzó y lo tiró contra el piso, indicó que "ya esta identificado el agresor y también el joven que sufrió la agresión".



"Con los escasos datos que teníamos del video, el personal policial de la comisaría novena identificó al joven para conocer su estado de salud y tomarle declaración con el objetivo de llegar al agresor", precisó la fiscal.



Además explicó que "el joven es un chico normal, trabajador, y de hecho cuando ayer se lo ubicó estaba trabajando en un local de la avenida Constitución. Ya se había hechos todos los exámenes pertinentes y por suerte está bien y no pasó a mayores".



"Ahora estamos esperando que el joven se vaya hacer los exámenes forenses, que vea al médico, y con otros elementos que tenemos y agregaremos al expediente veremos la imputación que recaerá sobre el agresor y si me compete a mí o no resolver sobre esta situación", indicó la representante del Ministerio Público.



La fiscal que venía actuando de oficio hasta esta mañana, hasta que le tomó declaración al joven agredido, sostuvo "hasta en el supuesto caso que hubiera estado actuando mal, no amerita la reacción que tuvo esta persona de seguridad".



En la tarde ayer el local nocturno Ananá, ubicado en el complejo La Normandina, de esta ciudad, informó que la persona de seguridad que agredió a un joven levantándolo por el aire y arrojándolo sobre el asfalto “forma parte de una empresa debidamente registrada”, que ya pidió su desvinculación.



Por otra parte, en la tarde de hoy, el Registro Provincial de Comercialización de Bebidas Alcohólicas de la provincia de Buenos Aires (REBA) informó que clausuró por 72 horas el boliche en el que trabajaba el "patovica" que en la madrugada del 1 de enero cometió esta agresión.



El operativo del REBA, que depende del Ministerio de Seguridad bonaerense, se llevó adelante a las 3 de la madrugada en Ananá.



El caso se registró en las primeras horas del miércoles, cuando Joaquín Arraras estaba junto a sus amigos en la puerta de uno de los locales bailables de la zona de Playa Grande.



Por razones que son materia de investigación, se produjeron incidentes y fue entonces que uno de los empleados de seguridad agredió a la víctima por la espalda e hizo que cayera al suelo de una forma sumamente peligrosa.