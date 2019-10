Espert dijo que "la salida es el libre comercio", con menos impuestos y costo laboral

POR AGENCIA TÉLAM

El candidato del Frente Despertar, José Luis Espert, dijo en el debate presidencial de esta noche que la salida económica del país "es el libre comercio" con "impuestos razonables y costos laborales más reducidos" y propuso "arancelar la universidad" y "limitar el derecho de huelga" de los docentes. "La salida es el libre comercio, pero para no morir en el intento como en el pasado necesitamos un Estado de impuestos razonables y costos laborales mucho más reducidos que en la actualidad", sostuvo el candidato sobre su propuesta económica. También pidió "basta de currar con la justicia social" y consideró de la misma manera a "los derechos humanos". El economista Espert planteó que "Argentina tiene un sistema que destruye al que vive en el país" y enumeró tres "corporaciones" que "devoran al país": los empresarios prebendarios, los sindicalistas y la clase política". "Argentina está muy endeudada: o vivimos del comercio abriendo la economía o si nos endeudamos respetamos los contratos", planteó sobre la el endeudamiento del Estado. En materia de relaciones internacionales, sostuvo que "el Mercosur ha sido un simulacro para no competir" y que "en Venezuela hay una dictadura asesina" por lo que propuso "hacer los máximos esfuerzos para que Nicolás Madura sea removido". En el bloque del debate destinado a Educación y Salud, Espert planteó declarar a la primera como servicio público "para limitar el derecho a huelga" de los docentes. También propuso "arancelar la universidad pública para financiar becas a chicos con mejores notas" y establecer un "examen de ingresos, para que estudien aquellos que están dispuestos a dar todo por un título". En materia de políticas sanitarias apuntó al sistema de obras sociales sindicales al proponer "quitársela a los gremios" para ir hacia un "sistema integrado entre la salud pública y las prepagas" que, dijo, "funciona en Europa". Otra crítica de Espert dirigida al sindicalismo fue cuando se refirió a las continuas huelgas del sector docente: "Basta de paros, Baradel", exclamó el economista contra el jefe del gremio docente SUTEBA. En cuanto a la Educación Sexual Integral (ESI), el candidato del Frente Despertar se mostró "de acuerdo en la medida en que sea un complemento de la educación sexual que los chicos reciben en la casa" pero no conque "degenere en ideología de género"