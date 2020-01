Espinoza criticó al macrismo al anunciar el inicio de una obra hidráulica en La Matanza

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El intendente del municipio bonaerense de La Matanza, Fernando Espinoza, anunció hoy el inicio de una obra hidráulica en la localidad de Villa Madero que beneficiará a miles de vecinos y cargó contra el ex presidente Mauricio Macri y la ex gobernadora María Eugenia Vidal porque “el macrismo suspendió todas las obras que se iban hacer" en el distrito "durante los últimos cuatro años”.



Tras recorrer la obra que tiene en una primera etapa una inversión de 70 millones de pesos por parte del municipio, Espinoza consideró que “esta obra pública no solo beneficia a los frentistas, sino que también tiene que ver con el progreso, el desarrollo, ya que la inversión en obra pública es multiplicador de nuevos empleos y también permite que se mueva el comercio secundario”.



“Esto es lo que queremos para esta nueva Argentina: trabajo y empleo. Porque cuando hay más trabajo, hay mejores salarios y cuando hay mejores salarios hay una mejor calidad de vida para todos y eso es lo que estamos haciendo desde Villa Madero”, sentenció el jefe comunal peronista a través de un comunicado.



En el marco de la presentación de la obra que forma parte del 'Mega Plan Hidráulico 20-21' en La Matanza, el jefe de Hidráulica municipal, Daniel Monje, explicó que “con esta obra se va a evitar que ante fuertes precipitaciones se inunden zonas de Villa Madero y Tapiales”.