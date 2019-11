Espinoza le pidió al Gobierno que actué en sintonía con el Congreso, y repudie el golpe en Bolivia

El diputado nacional e intendente electo de La Matanza, Fernando Espinoza, pidió al Gobierno que adopte una posición en sintonía con el proyecto de resolución del Congreso nacional de ayer, que condenó "el golpe de Estado en Bolivia", y reclamó además que se cumpla la "institucionalidad" en ese país, ya que fue "quebrada por las Fuerzas Armadas, la policía y grupos violentos".



"Ya no está en discusión el hecho de que en Bolivia hubo un golpe de Estado. Eso quedó muy claro desde el principio y se reforzó a la luz de los últimos acontecimientos, con una senadora (Jeanine Áñez) que se autoproclama como presidenta en una sesión sin quórum, y sin presencia del partido que tiene la mayoría de la representatividad de los bolivianos", señaló Espinoza a través de un comunicado.



Por eso, para el legislador de Unidad Ciudadana, consideró que el presidente Mauricio Macri actué en línea con la condena que ayer votaron las dos cámaras del Congreso y se pronuncie "contra el golpe de Estado" que determinó la renuncia del presidente Evo Morales el domingo pasado.



"No sólo se trata de no reconocer a quien está usurpando la Presidencia de Bolivia, cosa que es tan salvaje que hasta el gobierno de Macri no acepta, sino que se debe calificar lo sucedido en forma oficial como un golpe de Estado, denunciar internacionalmente a quienes lo cometieron y reclamar la vuelta a la verdadera institucionalidad con nuevas elecciones", remarcó.