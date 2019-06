Esposos cumplieron su tradición y llegaron a votar juntos

Poco después del mediodía, Esther Flores y Ramos Jorge llegaron a votar a la Escuela Industrial. Tomados del brazo y sonrientes se dirigieron primero a la mesa en la que sufragaba la mujer, mientras tanto, su esposo la esperaba en la puerta para volver a tomarla del brazo y dirigirse a emitir su voto.

“Me dicen el buen mozo”, bromeó Jorge, mientras tanto, su esposa afirmó que estaban cumpliendo su tradición: “Siempre venimos juntos a votar”.

A pesar de que ya no es obligación que vayan a elegir candidatos ya que ambos tienen más de 70 años, Esther aseguró que “me agrada mucho y lo voy a seguir haciendo”. Jorge también dijo que continuará asistiendo a sufragar para poder cumplir con la tradición que ambos mantienen hace años, no sabe cuantos porque se conocieron muy jóvenes y desde ese momento no se separaron más.