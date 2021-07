“Esta es una elección de corte nacional y quien vea otra cosa, no ve la realidad”

Un día después de la presentación de frentes y alianzas electorales, el diputado nacional y líder de Juntos por el Cambio, Marcelo Orrego, pasó por el Café de la Política de Yo Te Invito en Canal 5 Telesol y no dudó en decir que en esta Elecciones Legislativas los sanjuaninos no votarán para mantener la buena relación con el Gobierno Nacional, sino que votarán por el futuro del país. También anticipó qué cantidad de listas puede haber en el frente y cómo está hoy su relación con Rodolfo Colombo.

Orrego, quien en la presentación del frente cargó contra el gobierno de Alberto Fernández, comentó que no toda la campaña será así, pero al mismo tiempo resaltó que “la elección es de corte nacional y quien la quiera ver de otra manera, no ve la realidad”. Esto último en contraposición al discurso del gobernador Uñac, quien aseguró que lograr un buen triunfo en las urnas es la mejor carta de presentación ante el Gobierno Nacional para lograr mayor obra pública para San Juan. “Lo que hace el gobernador tiene que ver con la táctica y la estrategia, pero eso no tiene nada que ver con lo que se votará. Quién se siente en el Congreso Nacional va a tener que votar sobre temas que son estrictamente de corte nacional, como por ejemplo leyes nacionales, códigos de falta y temas que tienen que ver con la defensa de las libertades individuales”

El diputado nacional también habló de Rodolfo Colombo y su no presencia en la presentación del frente al decir que “todos los dirigentes son importantes, con Colombo tengo una gran relación” pero aclaró que no estuvo presente por varios factores, primero por no ser el presidente de ACTUAR y segundo por la capacidad de ocupación a respetar por la pandemia del coronavirus.

Sobre la posibilidad de que el extitular de ANSES sea candidato sentenció que “Rodolfo es una persona que conozco y tengo gran respeto, lo cierto es que al aumentarse la base de sustentación del frente son muchos los dirigentes que son cuadros políticos y que pueden ser candidatos. Hoy falta mucho para eso, y 10 días en política es muchísimo”. La presentación de candidatos e inicio de la campaña electoral está estipulado para el 24 del corriente. En relación con la cantidad de listas que puede llegar a presentar el espacio, Orrego dijo que “una, dos o tres. Más listas sería difícil para la gente”.

Para finalizar habló sobre la renuncia de José Peluc al Enacom y la no unión con Consenso Ischigualasto, al señalar que “había una definición de Juntos por el Cambio a nivel nacional que en términos políticos no podíamos tomar en cuenta a aquellas personas que eran funcionarios del Gobierno Nacional”.

Ping Ping de Marcelo Orrego

Sergio Uñac: “Me parece un hombre fuerte de la política”.

José Luis Gioja: “Es un animal de la política”.

Roberto Basualdo: “Es una persona que siempre me dio la oportunidad cuando era joven. Soy un agradecido por haber confiado en mí.

Fabián Martín: “Es un intendente con gestión y tiene un enorme futuro. Fabián tiene una capacidad extraordinaria para comprender el sentir de la gente. Estoy contento y orgulloso de poder transitar la política con él”.

Alberto Fernández: “Deseo que le vaya bien, pero lo cierto es que creo que está viendo una política distinta a lo que la gente pretende. Dios quiera que pueda tomar decisiones correctas, él es quien lleva adelante, él conduce. Hoy solo gobierna para los que piensan igual que él”.

Mauricio Macri: “El expresidente tuvo intenciones muy buenas, el contexto del mundo no le ayudó”.