Estado Islámico prometió atacar Israel y condenó el plan de Trump para Medio Oriente

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El Estado Islámico (EI) prometió hoy que comenzará una nueva fase de ataques centrados en Israel y condenó el plan de Estados Unidos para resolver el conflicto palestino-israelí que lleva décadas.



En un audio de 37 minutos, publicado por el portal de comunicación al-Furqan, que pertenece al EI, un vocero dijo que el nuevo líder del grupo extremista, Abu Ibrahim al-Qurayshi, instó a sus miembros a llevar a cabo ataques contra Israel.



"Al-Qurayshi y sus hermanos en todos los estados han prometido comenzar una nueva fase, que es luchar contra los judíos y restaurar todo lo que han usurpado a los musulmanes", dijo el portavoz, Abu Hamza al-Qurayshi.



Pese a perpetrar ataques en todo el mundo durante los últimos años, el EI rara vez apuntó a Israel, por lo que el audio parece tratar de aumentar la popularidad del grupo en la región justo cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, se prepara a anunciar su esperado plan de paz para Medio Oriente, que él mismo califica de "acuerdo del siglo".



"Para los musulmanes y Palestina y en otros lugares, sean la principal fuerza en la lucha contra los judíos y frustren sus planes, como el acuerdo del siglo", dijo el vocero.



El mensaje del EI, el grupo yihadista que lanzó en 2014 una ofensiva para fundar un califato en el norte de Irak y la vecina Siria, fue difundido a través de los medios sociales usuales que usa la organización, aunque no se verificó inmediatamente su autenticidad.



El llamado tiene lugar en una jornada en la que Trump se reunió con su aliado, el primer ministro Benjamin Netanyahu, antes de presentar mañana su plan de paz regional para Medio Oriente, considerado "histórico" por Israel pero rechazado 'a priori' por los palestinos.



Trump tenía previsto reunirse también con el rival de Netanyahu en las elecciones israelíes del 2 de marzo, el ex jefe de las Fuerzas Armadas Benny Gantz.



En tanto los palestinos, que no fueron consultados sobre el tan publicitado acuerdo, rechazaron preventivamente la propuesta de la Casa Blanca.



En el mensaje, el portavoz del EI exhortó a los "soldados del califato" especialmente en la península del Sinaí de Egipto y en todo Medio Oriente, a atacar objetivos judíos mientras se encuentran cerca de Israel.



El audio llega en un momento en que el EI ha sufrido grandes derrotas durante 2019, incluida la muerte de su líder y fundador, Abu Bakr al-Baghdadi, en un ataque en el noroeste de Siria perpetrado por Estados Unidos.



Asimismo, el EI perdió en marzo pasado la última franja de tierra en gran parte de Siria e Irak que controlaba como parte de su llamado califato declarado en 2014.