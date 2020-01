Estados Unidos establece cuarentena obligatoria de 14 días para 195 evacuados de China

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Las autoridades sanitarias de los Estados Unidos establecieron hoy una cuarentena obligatoria de 14 días para 195 estadounidenses que el miércoles fueron evacuados de la ciudad china de Wuhan, epicentro del brote de coronavirus.



Este grupo de personas, muchos de ellos diplomáticos y sus familias, se mantendrá en la Base Aérea March Air en Riverside, California, durante ese periodo de tiempo para confirmar que no se hayan contagiado con el virus "2019-nCoV", que en China ya afectó a casi 10.000 personas y causó la muerte de otras 213.



Los estadounidense aterrizaron el miércoles en una nave fletada por el Departamento de Estado y fueron revisados y evaluados por personal médico en "cada paso del camino, incluso antes del despegue", informó EFE.



El grupo se mantuvo en la base militar y desde ese día son clínicamente vigilados de manera permanente con pruebas de laboratorio, controles de temperatura y observación de síntomas respiratorios por funcionarios federales.



Este viernes, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), en uso de atribuciones dadas por ley federal, impuso al grupo la cuarentena obligatoria, en lo que es una medida inusual tomada por esta agencia federal.



"Si bien reconocemos que esta es una acción sin precedentes, enfrentamos una amenaza de salud pública sin precedentes", dijo hoy Nancy Messonnier, directora del Centro Nacional de Inmunización y Enfermedades Respiratorias de los CDC durante una teleconferencia.



Según la funcionaria de salud, esta cuarentena representa la primera orden federal de este tipo en 50 años.



La gravedad de la situación en China "sugiere una mortalidad significativa asociada con esta enfermedad," dijo Messonnier, quien reconoció que Estados Unidos toma medidas "como si fuera la próxima pandemia", aunque expresó que no es el caso.



En los Estados Unidos, hasta hoy se confirmaron seis casos del coronavirus de Wuhan, el último dado a conocer el jueves y que es el primero de contagio local.



Se trata del esposo de la mujer de 60 años residente en Chicago que enfermó después de viajar en diciembre pasado a China, según los CDC.



Además de los dos casos confirmados en Chicago, se registraron otros dos en la zona metropolitana de Los Ángeles (California), uno en Arizona y otro más en Seattle, en el estado de Washington.



Es probable que haya más casos en los próximos días y semanas, incluida "una mayor propagación local", anticiparon los CDC el jueves, y recomendaron evitar todos los viajes "no esenciales" a China.



Para intentar atajar la situación, las autoridades del país ordenaron revisar a los pasajeros que llegan desde China en 20 aeropuertos del territorio nacional, que reciben en conjunto el 90% de los pasajeros procedentes del país asiático.



A esta medida hay que sumar que varias aerolíneas ya anunciaron que cancelarán rutas con China, la última de ellas Delta, que dijo que suspenderá temporalmente los vuelos a China programados entre el 6 de febrero y el 30 de abril.