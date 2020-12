Estafa con tarjetas de planes sociales: pidieron renovar al plantel de la oficina de empleo de 25 de Mayo

Tras el escándalo que se produjo en el ambiente de la política por la presunta estafa con el cobro de tarjetas de planes sociales, que tiene en la mira a una funcionaria municipal y punteros políticos, la Jefa de la Agencia Territorial del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad de la Nación, Silvia Pérez, habló con DIARIO HUARPE para explicar la intervención que tienen en el caso.

Es que una de las vías investigativas, que lleva la Policía sobre la causa por estafa a beneficiarios de planes sociales y que tiene cuatro detenidos, señala que algunas de las víctimas son parte de los programas Joven y Promover. Estos pertenecen a la oficina nacional y las tarjetas fueron gestionadas en la oficina de empleo de la Municipalidad de 25 de Mayo, cuya coordinadora Natalia Castro está detenida ahora sospechada de retener dinero.

“Todas las presuntas estafas que se hicieron con las tarjetas de planes sociales no corresponden al Ministerio de Trabajo de la Nación, solamente habló por las víctimas que pertenecen a los programas de empleo que nosotros manejamos”, aclaró Pérez en primera instancia.

“Nosotros estamos haciendo una investigación interna. Bloqueamos todas las claves de ingreso a la plataforma de la oficina de 25 de Mayo y pedimos al intendente que cambie su plantel”, dijo después. “El intendente ha estado trabajando en ese tema y nos prometió entregarnos una nómina en los siguientes días”, contó.

La titular dijo que las medidas son coordinadas además con las autoridades provinciales y nacionales y que regirán hasta tanto se solucione la situación.

También señaló que están supervisando que los programas estén cumplidos. La agencia mandó supervisores a 25 de Mayo a ver la situación y pidió este miércoles un listado de beneficiarios, para ver por qué oficina ingresaron, por qué institución ingresaron y en qué programa están para así actuar en consecuencia.

“Tomamos la decisión a partir de la que la chica quedó detenida (Natalia Castro). Por eso estamos en un proceso interno de investigación y después de tener los informes evaluaremos si hacemos una denuncia ante la Justicia Federal”, dijo la mujer.

Sobre la pregunta si se inició un sumario interno, señaló que no porque no hay ningún empleado del ministerio involucrado en la causa penal, sino que se trata de una empleada municipal. Pérez cree que no hay nadie sospechoso en la agencia, ya que hubo una situación similar en la gestión anterior y se tomaron todas las precauciones para que no vuelva a pasar.

“Los controles son importantes, ya sucedió esto en otra época, de empleados de la oficina que manipulaban la documentación y los datos para los fraudes, pero se tomaron precauciones”, expresó.

Después explicó: “Los beneficiarios se cargan a través de la oficina de empleo de los municipios, nosotros lo que hacemos dentro del circuito interno es el proceso de analizar si técnicamente corresponde o no, lo mandamos a Buenos aires donde hacen otra verificación y una vez que está aprobado se remite a la oficina de empleo donde se establece el cupo de beneficiarios".

Con respecto a la oficina de 25 de Mayo dijo que nunca tuvieron problemas y que las irregularidades pueden haber devenido porque los controles se flexibilizaron debido a la pandemia, por ejemplo, a la hora de chequear el trabajo empezaron a ser por teléfono y videollamadas. Sin embargo aclaró que eso lo determinará la Justicia.

Sobre si hay anomalías en otros municipios, Pérez dijo que no encontraron, pero de hacerlo, lo van a denunciar.

“Los beneficiarios de nuestros programas que crean que son víctimas de esta estafa que se acerquen por la calle Mitre 127 este entre General Acha y Tucumán o si viven en departamentos alejados que llameen al 422-3790. “Que no se dejen engañar ni manipular, el beneficio y la tarjeta son intransferibles”, cerró.