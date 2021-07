Estalló la polémica por la participación en política de un miembro del Tribunal de Cuentas

En distintas fuerzas políticas de la provincia se declararon sorprendidos la semana pasada, cuando Enrique Conti participó del acto de lanzamiento del Frente Juntos por el Cambio. El dirigente es vocal del Tribunal de Cuentas desde hace años y, supuestamente, la Constitución le prohíbe ejercer la actividad política. Su aparición en el escenario liderado por Marcelo Orrego fue cuestionado en duros términos por Consenso Ischigualasto, en donde analizan hacer una presentación en Diputados o la Justicia para que lo intimen a cumplir con la carta magna. El exministro de Economía aseguró que no incurrió en ninguna incompatibilidad y que no desistirá y les dijo a sus detractores que no tiene problemas en que la discusión se dirima en un estrado judicial.

“La Constitución es muy clara… quienes ocupan un cargo en el Tribunal de Cuentas no pueden por ningún motivo ejercer la actividad político partidaria y menos, presentarse en un frente electoral en representación de un espacio político”, aseguró Marcelo Arancibia desde el frente opositor Consenso Ischigualasto. Según el dirigente, que es presidente del partido GEN, les preocupa que la Cámara de Diputados no se haya abocado a la “incompatibilidad” del Conti, ya que es quien debe revisar el accionar de los integrantes del organismo de control.

El planteo se basa en el artículo 261 de la Constitución provincial, que sostiene que “los miembros del Tribunal de Cuentas tienen las mismas incompatibilidades, inmunidades y prohibiciones que los miembros del Poder Judicial”. Es decir, al igual que jueces y fiscales, según el artículo 205 de la carta magna, “no pueden participar en organizaciones ni actividades políticas…”.

Conti tiene una larga trayectoria política y es uno de los afiliados históricos del bloquismo, aunque desde hace tiempo se mueve por afuera de la estructura orgánica por no estar de acuerdo con que su partido sea socio del PJ en el frente oficialista. Incluso, al frente de una pata del llamado bloquismo disidente, hace años que está enrolado en la oposición como integrante del espacio que lidera Producción y Trabajo.

Enrique Conti (en el centro), en la mesa de referentes políticos de Juntos por el Cambio el día del lanzamiento oficial del espacio. (Foto: archivo DIARIO HUARPE).

Desde el año 2015 es vocal transitorio del Tribunal de Cuentas, cargo para el que fue propuesto por Juntos por el Cambio por haberse consagrado en las urnas como primera mayoría. En 2029, con la sociedad entre los dos espacios intacta, renovó y sigue en el cargo en la actualidad.

El funcionario negó la incompatibilidad que le endilgan en Consenso Ischigualasto y sostuvo que la prohibición que fija la Constitución es para los miembros permanentes, o sea el presidente, el vice y un vocal del Tribunal de Cuentas, que son nombrados a propuesta del Ejecutivo. Y como prueba de ello citó el caso de Talal Quintar, un dirigente de la Cruzada Renovadora que fue autorizado a ser candidato mientras era integrante transitorio del organismo de control. “Nadie le dijo nada”, sostuvo.

Conti recordó que a él lo nominó para el cargo Juntos por el Cambio y agregó: “los vocales transitorios venimos de la política y seguiremos en la política, porque estos cargos duran 4 años”. Además, señaló que “en ningún lado se dice que uno no pueda participar en reuniones de quien lo ha nominado para integrar el Tribunal de Cuentas”.

El hecho que desató la polémica fue el miércoles pasado, cuando Conti estuvo entre los referentes políticos que presentaron públicamente el Frente Juntos por el Cambio que participará en las elecciones legislativas de este año. El bloquista disidente sostuvo que sólo asistió y aclaró que “no firmó” la constitución del espacio, que no es candidato y que su participación no implica “ningún ejercicio político”.

Por otro lado, insistió en que no hay ninguna incompatibilidad y aseguró que lo único a lo que está obligado es a “no mezclar” la política con los fallos que emite como vocal del organismo de control.

El tema no sólo es mirado con atención en Consenso Ischigualasto. Fuentes calificadas revelaron que en Diputados también están analizando la situación, al igual que en el Partido Bloquista.

Arancibia habló de la posibilidad de hacer una presentación por escrito ante la Cámara de Diputados, para que intime a Conti a dejar de participar en política. Y hasta no descartó un pedido de Jury, que es el mecanismo de remoción aplicable para los miembros del Tribunal de Cuentas.

“Si uno ha sido mocionado por un grupo político, integra ese grupo político y no se puede hacer el distraído… uno viene de la política, sigue en la política y continuará en la política le guste a quien le guste”, manifestó Conti. Y en dirección a sus detractores, sostuvo: “si no, que hagan la denuncia que corresponda… si no les gusta, tienen la Justicia para encaminarlo o la Cámara de Diputados”.