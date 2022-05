Estas son las fotos que generaron el desplazamiendo del presidente de la Junta del PJ en Concepción

Después de las críticas que generó una serie de fotos de chicos pintando la imagen de Eva Perón y que causaron acusaciones de adoctrinamiento de menores, el Partido Justicialista (PJ) provincial decidió desvincular de la Junta de Concepción al presidente del organismo, Marcelo Caruso.

La noticia de la desvinculación de Caruso se conoció por medio de un comunicado que emitió el Partido Justicialista de San Juan. En un breve mensaje aseguran que: "El Presidente del Partido Justicialista de San Juan, Sergio Uñac, desplazó de forma inmediata al titular de la Junta Departamental de Capital Concepción, Marcelo Caruso".

En las fotos se ve a los chicos pintando hojas impresas con la cara de Eva Perón. Foto: Gentileza La Brújula.

Además, aclaran que ya se dio intervención al Tribunal de Disciplina para que determine si este dirigente deberá afrontar una sanción partidaria.

En las fotos que fueron difundidas en el Facebook de la Junta Departamental y que luego fueron borradas, muestran a un grupo de chicos pintando en un encuentro de arte que se realizó el miércoles pasado en la plaza Evita de Concepción. En las imágenes se ve a los chicos pintando unas hojas impresas con la cara de quien fuera la segunda esposa de Juan Domingo Perón.

Además, en una de las tomas se ve claramente un envase de alcohol en gel que tiene la imagen de la mano con los dedos en V, un clásico símbolo del peronismo.

Este viernes Caruso dio una entrevista en radio Sarmiento. El dirigente, que aún no era formalmente desvinculado de la Junta, contaba que esta actividad formó parte de una serie de acciones para conmemorar la "Semana de Evita", en la que se conmemora el natalicio de esta figura del partido justicialista,

Caruso explicó que se trató de una actividad para los chicos a la que asistieron los hijos de los militantes y aseguró que los papás de los menores autorizaron la actividad.

"No estábamos adoctrinando, era juego, entretenimiento, los padres estaban en conocimiento de que los chicos iban a jugar, a entretenerse. No estamos adoctrinando", aseguró el referente y agregó que Evita no fue candidata a nada, "ella trabajaba para ayudar a la gente". Poco después de que Caruso concediera la entrevista, el PJ provincial resolvió desvincular al dirigente, quien decidió llamarse a silencio.

Qué dicen la normativa

Existen numerosas leyes y reglamentaciones que establecen que los menores no deben recibir formación política. La Convención sobre los Derechos del Niño, publicada en la página web de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACDH), el artículo 12 consta de ítems.

El primero reza: “Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño”.

En tanto que el segundo ítem afirma que “con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional”.