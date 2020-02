Estatales bonaerenses rechazaron primera oferta de aumento salarial y el lunes continúa la paritaria

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Los gremios estatales bonaerenses rechazaron hoy la primera oferta de aumento salarial que presentó el gobierno de la provincia de Buenos Aires, por lo que la reunión paritaria pasó a un cuarto intermedio hasta el lunes.



Durante el encuentro, que se realizó en la sede de la cartera de Hacienda, en La Plata, el gobierno ofertó una suma fija remunerativa mensual no bonificable de 1500 pesos en concepto de pérdida salarial del 2019 a pagar desde el 1 de febrero que percibirán los agentes que no superen los 60 mil pesos, según la oferta a la que tuvo acceso Télam.



Además, propuso otra suma de 1500 pesos para todos los estatales a partir del 1 de marzo en concepto de la paritaria 2020 y la reapertura de la paritaria en abril, aunque con reuniones de mesa técnica salarial durante febrero y marzo.



La propuesta del gobierno fue rechazada por todos los gremios estatales, por lo que se acordó que la paritaria continuará el lunes a partir de las 15, informó a Télam el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Oscar de Isasi.



De Isasi explicó que las sumas que ofrece el gobierno “son totalmente insuficientes y no atiende los reclamos de los trabajadores” y expresó su deseo de que "la oferta se mejore el lunes porque la negociación no se puede extender en el tiempo”.



El gremialista puntualizó que si bien el gobierno reconoce una pérdida del poder adquisitivo en el 2019 “debería ser retroactiva a diciembre y sin tope de salarios” y detalló que la propuesta para el 2020 “debería regir desde enero y no de marzo”.



En tanto, Miguel Zubieta, en representación de Fegepba, aseguró a Télam que “la oferta es muy escasa por lo que fue rechazada”, aunque consideró como un “hecho positivo que el gobierno reconoce que existe una deuda en relación a la paritaria 2019”.



“La rechazamos por el monto, aunque también valoramos que ya nos convocaron de nuevo para el lunes cuando el gobierno de María Eugenia Vidal se fue cerrándonos la puerta y ovidándose de nosotros”, afirmó.



Zubieta explicó que desde Fegepba “reclamamos un 25,3% de pérdida del 2019” y admitió que los gremios podrían aceptar ofertas en forma trimestral “para lograr acuerdos en las paritarias de los trabajadores de la Ley 10.430”.