Estatales jujeños acuden a la justicia para que el Gobierno reabra las negociaciones paritarias

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El Frente Amplio Gremial (FAG) de Jujuy presentó hoy un amparo sindical ante la justicia provincial para que el Estado reabra las negociaciones paritarias como se comprometió, informaron desde ese espacio.



La presentación fue fundamentada en la última convocatoria, en la que se acordó que los gremios serían llamados nuevamente al pasar la reunión del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, realizada el 30 de agosto, hecho que no se concretó.



"El amparo es para que se convoque a una audiencia y se dé continuidad al proceso de negociación", indicó el asesor legal del FAG, Marcelo Elías, en contacto con la prensa local, sobre el amparo presentado en la Sala 1 Vocalía 1 del Tribunal en lo Contencioso Administrativo.



En ese sentido, precisó que se trata de una vía ágil por la que se debe citar a ambas partes en un breve plazo, por lo que esperan que el Tribunal los notifique "entre hoy y el lunes y así poder asistir y tratar de llegar a un acuerdo al respecto, y si no el juez dictará sentencia".



Respecto a la producción de pruebas, señaló que "ya está toda agregada" y que entre ellas se encuentran "las distintas notas que presentaron los sindicatos hasta el momento y el acta de la última audiencia ante el ministerio de Trabajo, el 22 de agosto pasado".



Finalmente, apuntó en torno a los salarios de los trabajadores que hay un "desfasaje muy importante en los cuatro últimos años", por lo que es necesario que "se establezcan pautas económicas para fijar la remuneración acorde a la suba inflacionaria".



Hasta el momento, el ejecutivo jujeño ha otorgado un 25% de aumento salarial en lo que va del año y "el pasado viernes se informó otra suba del 6 por ciento", según reclamaron esta semana referentes gremiales al exponer la situación como una "nueva imposición" por parte del Estado y señalar que hasta septiembre se contabilizan los aumentos "7 puntos por debajo de los índices de inflación".



"Se comprometieron a llamar a los sindicatos para el mes de septiembre pasado y no nos convocaron, tampoco en el mes de octubre. Es de suma urgencia la reanudación de una mesa de diálogo", sostuvo la referente de la Asociación del Personal de los Organismos de Control (Apoc), Susana Ustarez.