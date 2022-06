Este lunes Anses no abre por el Día del Trabajador del Estado

Este lunes las delegaciones de Anses de todo el país, incluidas las de San Juan, no abrirán sus puertas al público, por lo que informaron a ciudadanos que no asistan a estas oficinas a realizar trámites porque no serán atendidos.

Esto ocurrirá debido a que este 27 de junio es el Día del Trabajador del Estado. Es por ello que las más de 400 delegaciones que se encuentran en la Argentina no abrieron sus puertas.

El cierre se da en el marco de la Ley 26.876, sancionada el 3 de julio de 2013 y promulgada el 1 de agosto de ese mismo año. En ella se declaró el día mencionado, feriado sólo para los empleados de la administración pública nacional.

"Establécese el 27 de junio como día de descanso para los empleados de la administración pública nacional, en los que no se prestarán tareas, asimilándose el mismo a los feriados nacionales a todos los efectos legales", dispone la norma.

Desde Anses aseguraron que, previendo la conmemoración, no se otorgaron turnos para esta jornada. La atención se reanudará con normalidad el martes 28 de junio.

Otra de las entidades que tampoco abrirá será la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, ya que es un organismo nacional.