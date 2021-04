Este viernes comienzan las semifinales en Nivel 1

El día martes se definió la fase regular y los cuatro clasificados a semifinales del Torneo Iniciación, cómo así también el último puesto en la general. Con un solo cotejo pendiente, Urquiza se hizo fuerte frente a la U y se quedó con la victoria. Este resultado arrojó los cruces definitivos para la siguiente fase.

La modalidad de disputa será 1° vs 4° y 2° vs 3°, en este caso Inca Huasi enfrentará este viernes a Ausonia desde las 21.30 horas, en cancha del Ñocaiko. En tanto que el domingo a las 16 horas, el Papa Francisco será testigo de la semifinal entre Jáchal Básquetbol Club y Universidad. Estos cruces serán a un (1) solo juego, en cancha del mejor clasificado. Por otra parte se estima que el día miércoles 28 sea la final de dicha categoría.

Este torneo al ser un torneo relámpago, tendrá una nueva modalidad de disputa, y los puntos a tener en cuenta son los siguientes:

Definición de Fase Iniciación y Finalización del Torneo Apertura 2021:

En todas las Categorías y Niveles

1) Final Four Simple: 1ro vs 4to y 2do vs 3ro

2) Final Ganadores

Cabe destacar que todos los juegos serán a un (1) solo juego, y quienes tendrán prioridad en la localía será el equipo mejor clasificado en la general, siempre y cuando el campo de juego esté en óptimas condiciones para el desarrollo del mismo.

3)Metodología de Definición:

-Definición del Campeonato: el campeón de la Fase Iniciación del Torneo Apertura, jugará una (1) Final con el campeón de la Fase Finalización del Torneo Apertura, para determinar quién es el equipo que Asciende en el caso de los Niveles 2 y 3. Y en el caso del Nivel 1 para determinar quien se coronará campeón del Torneo Apertura 2021.

-Definición de Descensos: el último clasificado de la Fase Iniciación y el último de la Fase Finalización del Torneo Apertura, jugarán un único juego para determinar cuál es el equipo que en el Torneo Clausura descenderá de Nivel (Niveles 1 y 2).

-Situaciones Especiales: En el caso de que un equipo en una de las Fases del Torneo Apertura, resulte Último y en la otra Fase se consagre Campeón, tendrá derecho a jugar por el Ascenso (Nivel 2 y 3) o jugar por el Campeonato (en el caso del Nivel 1). En el caso de darse esta situación, el equipo que resultó penúltimo en la Fase de la situación especial, será quien jugará por el descenso, reemplazado al equipo que había resultado último.

-El sistema de definición de la Tabla de Posiciones será conforme al establecido en el Reglamento del Torneo 2021.

Fuente: Federación Sanjuanina de Básquet