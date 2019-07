Este viernes rematarán cuatro movilidades

Este viernes 5 de julio la Caja de Acción Social rematará cuatro movilidades que fueron usadas por la administración del Parque Provincial de Ischigualasto y la Cámara de Diputados. El acto se llevara a cabo en la sede de la gerencia de préstamos a las 17 horas.

Las movilidades se exhibirán hasta este jueves 4 de julio hasta las 17 en Avenida Ignacio de la Roza 2787.

MIRÁ TAMBIÉN Tras los reiterados accidentes, los iglesianos cortaron la R149

Los vehículos que se remataran son UTV arenero D-84 marca Gamma Zforce 625 EX, dominio PEY 470 con un precio de $ 40.000. UTV arenero D-84 marca Gamma Zforce 625 EX, PEY 470 con precio base de $ 30.000, Chevrolet Meriva GL Plus 1.8 -sedan 5 puertas modelo 2010, dominio IOO y precio de base de 111 $ 70.000 y Chevrolet S10 - 2.8 tdi dlx 4x2 Pick Up Doble cabina modelo 2012, dominio KWV 196 y precio de base de $ 170.000.

Para el día del remate las personas que estén interesadas deberán concurrir con D.N.I que compre el lote, abonar en moneda de curso legal el 10% del monto total más 10% de comisión de martilleros y el saldo restante se deberá cancelar dentro de los siete días hábiles siguientes, en la sede de la Caja de Acción Social Santa Fe 10 Este en el 1º Piso de la Tesorería, en horario de 7 a 10 horas.

MIRÁ TAMBIÉN Maduro no aceptó la donación de comida enviada desde San Juan

Para retirar la movilidad adquirida en el remate deberá tener en la boleta entregada por tesorería y el sello de "Cancelado". Los Formularios son a cargo del comprador.

Para iniciar el trámite de transferencia, acercarse por oficinas de la Administración Parque Provincial Ischigualasto, el teléfono 4225778 y Cámara de Diputados, teléfono 4294518, según con Retira la movilidad únicamente el titular cuyo nombre y D.N.I. obran en la boleta de venta del remate.