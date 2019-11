Estela de Carlotto: "La renuncia de Evo es un daño tremendo para toda Latinoamérica"

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, consideró hoy que la renuncia del presidente boliviano Evo Morales "es un daño tremendo para toda Latinoamérica" y manifestó "temor" por la vida del dirigente.



"El impacto de la renuncia de Evo Morales fue tremenda. Nos afectó a todos aquellos que valoramos su gobierno, lo que hizo por su pueblo, los beneficios que le dio a los más necesitados, el progreso que tuvo el país durante su gestión", dijo de Carlotto en declaraciones a Radio La Patriada.



Agregó que la renuncia "es un daño tremendo para toda Latinoamérica" y adelantó que puede terminar de una "manera feroz, incluso con el temor de que la vida de Evo Morales corra peligro, porque la barbarie se veía".



La presidenta de Abuelas subrayó que junto a todos los organismos de Derechos Humanos se mantienen siempre "alertas a estos temas".



"Hicimos un comunicado de repudio, en contra de la interrupción de las democracias en los gobiernos sobre todo progresistas y ahora estamos viendo qué es lo que pasa, dónde está Evo, cómo está", apuntó.



Al ser consultada sobre la situación de Chile en donde continúan los reclamos y marchas multitudinarias contra las políticas del gobierno de Sebastián Piñera, Carlotto dijo se trata de "otro tipo de demanda".



"La gente en Chile está en la calle para que cambien algunas cosas del gobierno, reclamos necesarios y donde nadie toca al gobierno chileno, ni lo obliga a nada, y me pregunto qué diferencia hay entre este gobierno y el otro", añadió.



En esa línea, cuestionó a la Organización de los Estados Americanos (OEA) ya que consideró que "mira con ojos críticos a un gobierno y no al otro", y opinó que "se maneja de forma arbitraria en este momento".



Por último, se refirió a Argentina y dijo que hay que tener "mucho cuidado porque nosotros en nuestro país estamos con un cambio de gobierno" y "nosotros no queremos nada que interrumpa ese cambio de poder".



También cuestionó la postura del gobierno de Mauricio Macri en relación a la crisis de Bolivia: "El silencio nos hace pensar que están de acuerdo con lo que está pasando, el que calla, otorga y hay que juzgar eso como un ingrediente más de que el cambio en nuestros países es necesario".