Estiman que el superávit comercial seguirá creciendo en 2020

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Consultoras y analistas coincidieron hoy en destacar que el amplio superávit comercial que registró la balanza comercial en 2019 se podrá ampliar en 2020 hasta tanto se empiece a recuperar la actividad interna y en consecuencia crezca la demanda importadora.



La consultora Ecolatina, en un informe difundido esta tarde, resaltó que para 2020 el superávit comercial acumularía otro récord con la proyección de un resultado positivo cercano a los US$ 17.000 millones, es decir una mejora al comunicado hoy por el Indec US$ 15.900 millones de 2019.



Este saldo será producto de exportaciones prácticamente estancadas (un avance en torno a +1% interanual), en un contexto de mayor competitividad cambiaria en el promedio anual y mayor demanda brasileña pero una menor cosecha agropecuaria producto de un deterioro en el ciclo climático.



Ecolatina planteó que las importaciones seguirán en retroceso, aunque a una tasa mucho menor (también cercana al 1% interanual) producto no solo de la menor actividad interna y el encarecimiento relativo de los productos importados sino también de una política comercial más agresiva.



Por su parte, el director del Centro para el Comercio Exterior del Siglo XXI, Miguel Ponce, señaló que "el país lleva los últimos 16 meses con superávit comercial y a la vez 17 meses sin crecimiento, o sea con caída de los niveles de actividad".



"Esto dice claramente que el superávit no es un superávit virtuoso, porque no proviene fuertemente de un aumento de las exportaciones sino que es por un derrumbe de las importaciones", aseguró el también ex subsecretario de Industria y Comercio al aseverar que "las importaciones son producto de la brutal recesión que todavía se vive".



Para 2020 Ponce espera que tras "el cierre del frente externo, cuando se haya planteado un programa de crecimiento y reactivación, cuando empiecen a dar efecto las medidas de aumentar el consumo y la producción, se podrá empezar a mejorar el saldo positivo de balanza comercial".



La economista e integrante del Centro de Economía Política (CEPA) Eva Sacco destacó que "el superávit comercial se debe especialmente a una brutal caída en las importaciones (del orden del 25%), que caen en virtud de la recesión y la caída del ingreso real de los argentinos".



"El gran desafío es reactivar la economía sin disparar las importaciones. Por eso se establecieron muchos controles cambiarios, y se intenta limitar la compra con tarjeta en el exterior con el impuesto país. El riesgo es que el dólar paralelo amplíe su brecha con el oficial. Por el momento, la diferencia está en un orden de razonabilidad", concluyó.