Estiman que habrá una merma de 30% de uvas en la próxima cosecha

Las heladas tardías ocurridas en septiembre y octubre, sumado al fuerte calor que comenzó a posterior y la histórica sequía que enfrenta San Juan que es la peor de los últimos 110 años desde que existen mediciones al respecto, provocarán un efecto negativo en los viñedos, advirtieron las entidades que nuclean a los productores.

En diálogo con DIARIO HUARPE, el presidente de la Federación de Viñateros, Eduardo Garcés, indicó que “se sabe que habrá una gran merma estimada en alrededor del 30% en variedades tempranas, comunes y cereza. Esto se debe a la helada negra, como le llaman, que se produce cuando la yema de la planta está hinchada y todavía no hay brote. Para poner un ejemplo, yo tengo parras de hace ocho años que tienen a esta altura del año apenas cinco o seis racimos”.

El fenómeno de las heladas fuera de época afectó especialmente los departamentos como Albardón, Caucete, San Martín y 25 de Mayo, considerando que toma por “manchas” incluso en una misma finca. “Lo que produce es que haya menos racimos en las plantas al quemarse las yemas que están naciendo”, explicó el productor.

Por otro lado, el daño que provoca la sequía es aún mayor. “Tendríamos que regar cada 10 días, pero no alcanza el agua que existe para eso. Tampoco podemos usar el agua de los pozos, muchos productores incluso los tienen desconectados porque no pueden pagar la tarifa de energía eléctrica. Así que yo creo que va a ser un desastre de no haber un cambio porque este es el momento en que hay que engordar el grano cuyo 80% es agua vegetal que la planta saca del suelo”, añadió con preocupación Garcés.

No sólo esta realidad genera preocupación entre los viñateros, pues como desde hace tiempo vienen denunciando también están atentos al costo de la energía eléctrica y a las retenciones que anunció el presidente Alberto Fernández para la exportación de productos del campo argentino.

Al respecto de este último punto, Garcés consideró que “por lo que hemos visto afectaría más a los productos de la Pampa Húmeda, en especial los granos. Mientras, nosotros seguiríamos pagando las mismas retenciones. Sin embargo, la intención es la misma de todos los Gobiernos que es cobrar más impuestos para achicar el déficit”.

El panorama es más alentador respecto de las tarifas teniendo en cuenta el congelamiento que anunció la administración de Fernández hasta junio de 2020. “Esto dejaría sin efecto el 15% de aumento que pretende autorizar el EPRE en San Juan, lo que de aplicarse haría impagable la boleta a muchos productores”, concluyó el titular de la Federación de Viñateros.