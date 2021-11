Estiman que la colocación de las 1.000 paradas de la Red Tulum demorará entre dos a tres meses

Resta poco más de 40 días para finalizar el 2021, aunque desde el Gobierno hay señales que hacen presumible la puesta en marcha de la Red Tulum en el mes de diciembre. Si bien estaba todo previsto para la primera parte del año, tareas logísticas y edilicias agotaron los plazos de entrega. Sin embargo, y pese a que se habilite en los departamentos del Gran San Juan, desde la Dirección de Tránsito confirmaron a DIARIO HUARPE que estiman una demora entre dos a tres meses más para la colocación de 1.000 paradas que tendrá este sistema en los puntos de mayor confluencia.

El titular del organismo, Carlos Romero, indicó que trabajan en distintos frentes haciendo el relevamiento de estos lugares en donde actualmente la gente se agolpa en mayor medida para tomarse el colectivo.

Las tareas, en primer lugar, están orientadas en saber dónde pondrán la cartelería y también en definir la frecuencia de colectivos y cantidad de unidades que se dispondrán para esas zonas debido a que todo quedará registrado en un mapa que irá puesto sobre la chapa que exhibirá los números y colores de las nuevas líneas.

Romero precisó que ya hicieron ese relevamiento en los departamentos alejados (Valle Fértil, Jáchal, Iglesia, Calingasta) en donde el sistema empezó a operar en el mes de febrero. En los últimos días, recorrieron las calles de Capital y durante esta semana se trasladaron hacia el sur provincial para relevar Rawson y Pocito.

El funcionario dijo que esto lo hacen de manera articulada con cada uno de los municipios. Son estos últimos quienes deben pedir y retirar la cartelería que les corresponde para sus departamentos. “La idea es llegar a los usuarios desde diversos puntos”, explicó.

Dato

San Juan tiene 7.000 paradas, de esas 1.000 serán reacondicionadas.

Posibilidad

Trascendidos indican que entre los pasillos de Casa de Gobierno se habla del 5 de diciembre como la fecha en la que empezaría a funcionar la Red Tulum en los departamentos del Gran San Juan. Consultado sobre esta posibilidad, Romero no descartó ese día, aunque manifestó que tampoco lo puede confirmar porque no la sabe. “El Ministerio no nos dio fecha. Desde Gobierno nos tienen que indicar cuándo”, explicó.

24 tótems

Esa es la cantidad de dispositivos tecnológicos que compartirán ambas estaciones de transbordo de la Red Tulum. Los de calle Mitre ya están funcionando, mientras que los de la Córdoba aguardan algún otro detalle. Tienen cámaras de seguridad, mapas interactivos y botón antipánico ante cualquier emergencia.

Capacitación

Romero comentó que la semana pasada iniciaron una serie de capacitación al personal de la Secretaría de Transporte y del Ministerio de Gobierno sobre la aplicación de Red Tulum. Por estos días están abocados a los choferes de colectivos y luego irán por los monitores urbanos. Los encuentros se desarrollan en el Eloy Camus del Centro Cívico.