Estiman que los datos del escrutinio provisorio estarán sobre las 22

El Gobierno Nacional aseguró que la falla que tuvo la empresa Smartmatic durante el escrutinio provisorio de las PASO del 11 de agosto "ya se resolvió", y afirmó que el sistema de transmisión de datos "está óptimo" para las Elecciones Generales de este domingo. En el mismo sentido aclaró que los primeros datos, cuando esté cargado el 30% de las mesas, se dará a conocer sobre las 21.30 horas. Desde la Secretaria Electoral de San Juan, Edgardo Benítez, informó que los datos de la provincia comenzarán a circular sobre las 22 horas.

Vale recordar que en San Juan son 565.118 los electores habilitados para sufragar en 1.677 mesas habilitadas en 211 escuelas distribuidas en los 19 departamentos. Con relación a las PASO, estas Elecciones Generales sumarán 4.000 nuevos electores. Son tres las bancas de diputado nacional que se ponen en juego este domingo.

Tal cual sucedió en las PASO, en San Juan desde las escuelas con internet se hará la transmisión de los telegramas. Además habrá centros de carga habilitados para aquellas que no tengan conexión.

Benítez explicó también que aquellas personas que no pudieron emitir su voto en las PASO, por no haber estado en el Padrón Electoral, no recibirán multa alguna y podrán votar sin problemas este domingo.

Seguridad