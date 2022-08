Este domingo 7 de agosto llega a San Juan la Woody Allen Night por París Jazz Club en el Teatro Sarmiento. Los ganadores del concurso de DIARIO HUARPE para ver este espectáculo son:

Carlitos Flores 088

Marcelo Dìaz 289

En la presentación se interpretarán canciones que Woody Allen escogió para sus películas, reviviendo la atmósfera y sonoridad tan características de películas como "Midnight in Paris" "Sweet and Lowdown" "Blue Jasmine" y "Manhattan" entre otras.

Publicidad

Un exquisito jazz característico de New Orleans, New York y París al mejor estilo de Sidney Bechet, Glenn Miller, Cole Porter, Gershwin y demás íconos de la época. La música en vivo es acompañada por Visuales en Alta Calidad de escenas de las películas que acompañan de forma muy agradable. El show cuenta también con intervenciones humorísticas, monólogos, stand up y tintes del arte al estilo Les Luthiers.