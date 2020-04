Estos son los números con los que Fernández justificó la prórroga de la cuarentena

El presidente Alberto Fernández anunció este viernes una prórroga de la cuarentena que durará por lo menos hasta el 26 de abril. Antes de hacer su anuncio formal, el mandatario se paró junto a una pantalla y haciendo gala de sus años de docencia, explicó por qué considera que es necesario seguir con la cuarentena.

El mandatario presentó una serie de gráficos y explicó que de acuerdo a las proyecciones que se manejaban en la Casa Rosada, si no se hubiera determinado la necesidad de hacer el aislamiento y el cierre de fronteras, la Argentina ya hubiera superado los 45.000 contagios. En cambio, por el momento hay 1.975 infectados, un 4,6% de lo calculado.

El Presidente destacó que si se hubieran alcanzado los 45.000 casos el sistema de salud público ya tendría ocupadas un 83% de sus camas de terapia intensiva. Mientras que por ahora se utilizó el 3,9%. “Si teníamos 45 mil infectados, no quiero ni pensar en cuantas personas hubieran muerto”, dijo Fernández.

Además, explicó que la cuarentena ya comenzó a evidenciar un aplanamiento en la curva de contagios y se logró que el tiempo de duplicación de casos se extienda hasta 10,29 días. Esto es fundamentan para evitar un crecimiento exponencial y repentino que colapse el sistema de salud. Cabe destacar que este índice estaba en 2,84 días el 22 de marzo.

Lo que logramos en ese tiempo: el 20 de marzo, que iniciamos la cuarentena, la velocidad de contagio era que cada 3,33 días se multiplicaba el contagio; de 1 a 2, de 2 a 4, de 4 a 8, de 8 a 16. Hoy, 7 de abril, logramos que esa velocidad sea de 10,29%, es decir que para que se multiplique dejamos pasar 10 días. Esto es el efecto de la cuarentena, achatar la curva. Ahora el que contagia al segundo no demora tres días sino 10,29. Si nosotros seguimos manteniendo esta cuarentena seguramente lograremos que la velocidad de contagio sea más lenta aun.

Les cuento todo esto porque es un logro de cada argentino y cada argentina, de la sociedad toda, me parece importante que lo sepamos para que entendamos que tanto esfuerzo no es en vano, porque en la medida que ganemos tiempo construimos mejores condiciones para atender a los que se infectan.

Si uno calcula cuánta gente se enfermó por cada 100 mil habitantes de cada país: Argentina el 4,19%. 119% EE.UU, 8,40% Brasil, 31,24% Chile, 15,94% Perú, 28,14% Ecuador, México 2,16%, Colombia 4,17%, Uruguay 12,21%. Tuvo sentido ésto, y tiene sentido el esfuerzo. Quiero que entendamos que no fue en vano quedarse en casa, que fue bueno, que nos alivió el problema que aún existe .

Qué es la cuarentena administrada



Ahora vamos a entrar en una segunda etapa de la cuarentena: la cuarentena administrada. La cuarentena existe tal como está hoy, y vamos a focalizar lugares o actividades donde pueda ser liberada. Cuando digo lugares, lo digo porque muchos gobernadores plantearon la existencia de pequeños pueblos muy aislados, rurales, que no registran ningún caso de infección y que hacen toda su vida internamente, que no tiene mucho sentido mantenerlos asilados porque no se conectan con el afuera.