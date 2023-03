¡Estremecedor! Así vivió el Mundial Enzo Fernández

Enzo Fernández recordó lo vivido con la Selección Argentina en la última cita planetaria y emocionó a los fanáticos. En diálogo con TyC Sports, el exjugador del Benfica y actual volante del Chelsea, habló de varias situaciones que se dieron en el Mundial de Qatar 2022. Siendo de ese modo, comentó cómo fue vivir su primera Copa del Mundo, la posterior consagración y más temas de relevancia.

"Me enteré una semana antes, estuve casi tres meses preparándome tanto emocionalmente como físicamente. Para poder digerir estar o no estar. Pero agradecido al cuerpo técnico que llevarme. Primer se lo avise a mi mujer, me puse a llorar porque lo soñé tanto. Después a mis viejos y hermanos. Me dijo que patee al medio porque el día anterior practicando penales y cuando pateé cruzado me salió bien ahí".

"Le pregunte a Dibu y me dijo que pateé al medio, que el arquero siempre se la juega. Siempre que patee penales fue cruzado, pero tocó errar. Está un poco loco, le mandé un mensaje y lo felicité por el premio. Dibu es una gran persona, un gran profesional y escuchar eso de él me pone orgulloso. Me emocioné un poco por lo que dijo de sus padres en la gala de The Best".

Emocionantes palabras de Enzo Fernández

Por otro lado, sobre la titularidad en el Mundial, el volante del Chelsea afirmó: "Me emocioné cuando hablaron los tres, me tocaron el corazón, me puse un poco maricón. Si te digo te miento, porque en el momento me tocó entrar en los dos primeros partidos del banco. Sentía que iba a jugar. Fueron pasando los partidos y el cuerpo técnico decidió ponerme. Intenté hacer lo mejor por el equipo".

"Qué locura, la gente de Argentina… cada vez que veo la gente cantando, me enorgullece mucho el país que somos y la unión que hay. Fue una locura el Mundial y la gente también lo necesitaba. Fue fundamental, alentaban todo el partido y agradecido de por vida con ellos", sentenció Enzo Fernández, en relación al aliento de los hinchas argentinos en Qatar durante toda la Copa del Mundo.