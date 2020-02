Estudiantes, con el retorno de Rojo, quiere sumar ante Defensa y Justicia

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Estudiantes de La Plata, que presentará mañana el retorno de Marcos Rojo, se medirá con Defensa y Justicia, con la intención de seguir sumando y acercarse a la zona de ingreso a las Copas Internacionales.



El partido, válido por la 20ma. fecha de la Superliga, se jugará en el flamante estadio del 'Pincha', Jorge Hirschl, de la avenida 1 y calle 57, en la capital provincial. Empezará a las 19.00 y será dirigido por el árbitro Leandro Rey Hilfer



El conjunto 'pincharrata', de irregular campaña, reúne 29 unidades y viene de igualar sin goles con Newell's, en Rosario.



El elenco de Florencio Varela suma 26 unidades y acumula dos empates sucesivos (1-1 con Atlético Tucumán y 0-0 con Colón de Santa Fe), desde que asumió el cargo el DT Hernán Crespo, en reemplazo de Mariano Soso, quien decidió abandonar su puesto, a partir de la demorada llegada de los refuerzos a principios de temporada.



Estudiantes contará oficialmente con el regreso de Rojo, surgido en las divisiones formativas del club, antes de su exitoso paso por el fútbol europeo durante casi nueve temporadas.



El ex jugador del Sporting Lisboa de Portugal dejó la tranquilidad económica que suponía sumar un nuevo año (el sexto) en el Manchester United inglés y volvió al club 'albirrojo', con el propósito de colaborar a que el Estudiantes de Gabriel Milito vuelva a tener presencia continental.



Rojo, de 29 años, se ubicará en el bloque defensivo de un líbero y dos stoppers, junto al chileno Juan Fuentes y a Jonathan Schunke.



De esta manera, Facundo Sánchez, por derecha, y Lucas Rodríguez, por izquierda, se adelantarán en el terreno a la zona de volantes.



Por su lado, Defensa y Justicia, que ostenta un global de seis partidos sin perder, no mostraría variantes en la alineación, respecto del once que empató la semana pasada con Colón.



El técnico Crespo aguardará la evolución de una molestia que padece el mediocampista Nelson Acevedo. Caso contrario entrará Francisco Cerro



En el historial general en Primera hay igualdad absoluta: en seis partidos se registraron dos triunfos de Estudiantes (5 goles), otros dos de Defensa (5) y dos empates.







-Probables formaciones-







Estudiantes (LP): Mariano Andújar; Juan Fuentes, Jonathan Schunke y Marcos Rojo; Javier Mascherano; Facundo Sánchez, Iván Gómez, Gastón Fernández y Lucas Rodríguez; Angel González y Martín Cauteruccio. DT: Gabriel Milito







Defensa y Justicia: Ezequiel Unsain; Nicolás Tripichio, Juan Rodríguez, David Martínez y Gonzalo Piovi; Nelson Acevedo o Francisco Cerro; Rubén Botta, Marcelo Benítez y Neri Cardozo; Guido Mainero y Juan Martín Lucero. DT: Hernán Crespo







Cancha: Estudiantes (La Plata)



Árbitro: Leandro Rey Hilfer



Hora de comienzo: 19.00



Trasmisión: TNT Sports.