Estudiantes desarrolló una nueva fiesta de inauguración del estadio

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Estudiantes desarrolló por segundo día la fiesta de inauguración de su nuevo estadio "UNO" en 1, entre 55 y 57 de la ciudad de La Plata y más de 30 mil personas volvieron a vibrar con el regreso al lugar de toda la vida tras más de 14 años, los cuales superaron luchas políticas, judiciales y económicas.



Las puertas volvieron a abrirse a las 17 y cerca de las 19 glorias del club de todas las épocas recorrieron el campo de juego y fueron ovacionadas por el público, que luego escuchó al presidente Sebastián Verón darles la bienvenida.



A las 20, un capítulo de "Los Simuladores" reproducido en varias pantallas sirvió como inicio formal del show.



Tras un show de pirotecnia, luces y sonidos tuvo participación el grupo de percusión "La bomba de tiempo" y luego cantó Virú Kumbieron. Todo continuó con un recital de Los Auténticos Decadentes.



Más tarde, en otro gran despliegue tecnológico apareció al igual que en la primera jornada el holograma de un león de fuego caminando por arriba de las tribunas y parecía custodiar a todos los hinchas albirrojos.



Luego, Verón le habló a la gente y se procedió al corte de cintas, esta vez con futbolistas de diversas épocas de la institución. El presidente destacó que "este sueño en algún momento parecía que no se podía concretar pero con la ayuda de todos lo hicimos. Ahora, hay que disfrutarlo y cuidarlo. Hay que agradecer a todos los ex presidentes que iniciaron este camino y hoy nos tocó a nosotros el privilegio de terminarlo e inaugurarlo pero es de todos. Es un estadio de vanguardia y al mejor nivel europeo".



Verón también recordó a ex presidentes fallecidos, a hinchas emblemáticos desaparecidos y a jugadores símbolos como Edgardo Prátola, José Luis Brown y Oscar Malbernat. También se presentó una estatua en homenaje a Carlos Bilardo que ocupará un lugar en el bar temático del club.



Todo terminó con un rato de fútbol donde participaron Marcelo Trobbiani, José Daniel Ponce, Ernesto Farías, Julián Camino, Guillermo Trama, Mauro Boselli, Marcos Angeleri, Diego Colotto, Daniel Peinado, Eduardo Flores, Juan Ramón Veron, Miguel Russo, Alejandro Sabella y tantos otros.