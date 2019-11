Estudiantes inaugura su estadio después de 14 años de lucha

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Estudiantes de La Plata y la nutrida hinchada "Pincharrata" vivirán su gran día, el que tanto ansiaron, será mañana cuando el estadio Jorge Luis Hirschi reabrirá sus puertas luego de más de 14 años de lucha, tanto políticas como judiciales y económicas, y el sueño de regresar a su casa de toda la vida se convertirá en realidad.



El hincha del "Pincha" y del fútbol argentino en general se sorprenderá con un estadio totalmente nuevo que desde el primer ladrillo hasta el último demandó mucho esfuerzo y un costo superior a los 45 millones de dólares.



La fiesta de la comunidad "Pincha" comenzará luego del partido ante Talleres, que marcará la despedida del Estadio Ciudad de La Plata y luego del final habrá una caminata hasta el nuevo estadio, para luego abocarse a una vigilia hasta que se abran las puertas al otro día.



El 28 de agosto del 2005 se jugó el último partido en el estadio de 1 entre 55 y 57, fue el clásico número 138 del profesionalismo, y como no podía ser de otra manera Estudiantes venció a Gimnasia por 1 a 0 con gol de José Luis Calderón.



Ese día una mujer se cayó en la cabecera local y los organismos de seguridad decidieron clausurar la cancha, que desde entonces abrió las puertas en contadas ocasiones, una de ellas cuando Juan Sebastián Verón regresó al club.



Para concretar el regreso pasaron seis presidentes: Guillermo Cichetti, Julio Alegre, Eduardo Abadie, Rubén Filipas, Enrique Lombardi y la "Brujita" Verón, la máxima autoridad en la actualidad.



La intención de construir un nuevo estadio comenzó mucho antes de aquél último partido. Fue en marzo del 2001 cuando se tomó la decisión y a partir de ahí hubo una etapa de largas luchas políticas y judiciales, debido a que varias ONG ambientalistas se oponían al proyecto del club.



Recién en febrero del 2002 comenzaron a talarse árboles, ubicados por detrás de una de las cabeceras de madera del viejo estadio, donde luego se sentaron las bases para levantar la primera tribuna, pero meses más tarde la justicia ordenó detener las obras.



Fallo contra fallo, medidas cautelares, solicitadas cruzadas entre el club y la Municipalidad, hasta que tiempo después del regreso al club de Juan Sebastián Verón el futbolista se reunió con el por entonces presidente de los argentinos, Néstor Kirchner y alcanzaron un acuerdo.



Como parte del acuerdo político alcanzado Estudiantes aceptó ser local en el Estadio Ciudad de La Plata, que se transformó en su nueva casa, aunque también jugó varios partidos en la cancha de Quilmes.



Hubo situaciones económicas del país que complicaron las continuidad de las obras y momentos que pareció que la construcción se había transformado en una quimera, un sueño imposible de concretar, hasta que el 4 de agosto del 2008 el por entonces presidente Abadie anunció el reinicio de las obras.



Otra de las fechas importantes fue la del 4 de octubre del 2011, momento en el cual el entonces gobernador Daniel Scioli le entregó a los dos clubes de La Plata en el marco de un acuerdo ambientalista las escritures de las tierras del lugar donde tienen sus estadios.



En el 2014 se dio algo particular en la historia de Estudiantes y en la construcción del nuevo estadio. Verón decidió candidatearse para presidente y Lombardi buscó la reelección con el estadio como bandera y la movida de llevar a Carlos Bilardo como candidato a vicepresidente.



Fue algo histórico y triste para mucha gente del club porque esa elección enfrentó a dos apellidos ilustres de la historia estudiantil. Por un lado se sostenía que la cancha estaba muy cerca de inaugurarse y por el otro que faltaba más de la mitad de la obra. En una elección con récord de votantes los socios eligieron por una amplia mayoría a la "Brujita" y ahí comenzó otra historia.



Cinco años después la vuelta al lugar de toda la vida se hizo realidad con grandes sacrificios económicos, con algunas resignaciones a nivel deportivo porque las prioridades institucionales pasaron a ser las obras de la nueva casa.



El regreso será todo con una gran fiesta artística y deportiva, que se desarrollará sábado y domingo.



Se abrirán las puertas a las 18 del sábado, el presidente recibirá a varias generaciones de jugadores campeones y a las 20 se iniciará el show musical, que tendrá como artistas principales a Diego Torres en la primera jornada y a Los Auténticos Decadentes en la segunda.



Además se realizará un espectáculo de luces y sonido, y a partir de las 21 rodará la pelota con jugadores de distintas épocas, que ya comprometieron su presencia.



Así, estarán Juan Ramón Verón, Miguel Ignomiriello, Eduardo Flores, Marcos Conigliaro, Gabriel Flores, José Daniel Ponce, Alberto Poletti, Marcelo Trobbiani, Miguel Angel Russo, Alejandro Sabella, Claudio Gugnali, Julián Camino, Agustín Orión, Ernesto Farías, Luciano Galletti, Patricio Hernández, Daniel Romeo y José Luis Calderón, entre otros.



Por sus problemas de salud no estarán Carlos Bilardo y Raúl Madero, y existirán momentos muy emotivos en los recuerdos a los muchos históricos fallecidos como Eduardo Luján Manera, Osvaldo Zubeldía, Oscar Malbernat, José Luis Brown, Edgardo Prátola y Ricardo Infante, entre otros.