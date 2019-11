Estudiantes practicó por primera vez en su nuevo estadio de 57 y 1

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El plantel de Estudiantes de La Plata realizó esta tarde su primera práctica en el nuevo estadio Jorge Hirschi, que estrenará oficialmente con el partido del sábado ante Atlético Tucumán y en el que el DT Gabriel Milito solo hará una variante, el ingreso del juvenil Nazareno Colombo por el suspendido Jonathan Schunke.



"Las sensaciones de nuestro primer trabajo en esta cancha son buenas y nos iremos adaptando al campo", dijo Milito.



Agregó que se tomará un día más para confirmar el equipo y destacó: "Nos volvimos con bronca de Santa Fe porque el equipo jugó bien contra Colón pero no lo pudimos rematar. Eso lo tenemos que mejorar".



Al referirse al buen juego aéreo que tiene el conjunto tucumano explicó: "La idea es jugar lo más lejos posible de nuestra área y alejarnos de esa zona de peligro. La pérdida de Schunke nos quita un jugador que en esa zona es muy fuerte".



Milito opinó de la llegada de Javier Mascherano y manifestó: "Será muy feliz acá, soy su amigo y para mí es un privilegio tenerlo y poder dirigirlo. Ya vendrá el tiempo que se sume al grupo y lo primero que aportará es una tremenda jerarquía".



Más adelante volvió a hablar de la derrota ante Colón y afirmó: "Está claro que nos faltó agresividad para definirlo. El equipo estaba en un muy buen momento y perder nos dolió".



"Vamos partido a partido, apuntamos a cerrar bien el año y para eso primero debemos pensar en Atlético Tucumán. Así lo hicimos siempre y no tenemos que cambiar. Después veremos para qué estamos".



El probable once será con Andújar, Sánchez, Colombo, Fuentes y Erquiaga; Kalinski, Gómez y Fernández; Castro, Retegui y López. El plantel quedará concentrado mañana en City Bell.