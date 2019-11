Estudiantes "volvió a ser competitivo", valoró el DT Milito

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El entrenador de Estudiantes de La Plata, Gabriel Milito, consideró hoy que su equipo "volvió a ser competitivo" en el triunfo 1 a 0 ante Talleres de Córdoba, cuarta victoria consecutiva por la Superliga Argentina de Fútbol (SAF).



En conferencia de prensa en el estadio Ciudad de La Plata, el ex futbolista de Barcelona opinó que Estudiantes "enfrentó a un equipo muy trabajado" y admitió que "no se pudo manejar la pelota en el segundo tiempo".



"Sentimos la salida de la 'Gata' (Gastón Fernández, en el entretiempo por lesión) en una semana especial tras ganar el clásico y todo lo que se vivió por la vuelta al estadio en 1 y 57", sintetizó Milito.



"Había que tener la cabeza fría y costó pero por suerte se pudo sacar adelante. Estamos felices por la victoria pero sabiendo que tenemos que mejorar", resumió el entrenador.



"Estamos recuperando jugadores que estuvieron lesionados y son importantes para nosotros. Este partido no era fácil pero lo aguantamos con orden y a pesar de todo no lo sufrimos con muchas llegadas de Talleres", concluyó.