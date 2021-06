Estudiantes y docentes de Ingeniería critican que a cuatro meses del terremoto, todavía hay daños

Los efectos del sismo del pasado 18 de enero todavía complican la vida de estudiantes, docentes e investigadores de la Facultad de Ingeniería de la UNSJ. Según explicaron a DIARIO HUARPE, hay desde ventanas rotas a toda una red de gas comprometida.

El Centro de Estudiantes de la facultad hizo varias presentaciones para que las autoridades de la institución revean las condiciones de los edificios y la educación digital, aunque aseguran que todavía no hay una respuesta satisfactoria. En la misma línea está Andrés Barbieri, integrante del Instituto de Mecánica de la facultad.

La presidenta del Centro de Estudiantes, Paula Ávila, contó que son muchas las aulas que se encuentran afectadas en diferentes niveles. Hay zonas de la facultad que están clausuradas por problemas tras el terremoto y otras a las que por ejemplo le faltan ventanas o estas no se pueden abrir. Este último caso dificulta la ventilación cruzada recomendada por los especialistas.

Pero hay áreas que han quedado completamente fuera de uso. Es el caso de los institutos y facultades de Electromecánica, Industrial y Electrónica, contó Barbieri. Muchos de los estudiantes están trabajando en un edificio prestado por el Instituto de Energía Eléctrica que según el docente no está todavía equipado completamente para las actividades habituales.

El profesional indicó que la respuesta que han tenido hasta el momento para solucionar este problema, que está afectando a la cursada y también a exámenes de muchas carreras, es que hay "un proyecto en proceso". Pero Barbieri dijo que pedirán ser parte del mismo, ya que todavía no tienen información certera de cuáles son los daños estructurales, si correspondía cerrar los edificios y cómo será el plan para arreglarlo.

Una de las fallas más graves sería la que interrumpió el servicio de gas a varios laboratorios que hay dentro del complejo de Ingeniería. Ávila aseguró que esto está retrasando las prácticas y exámenes de alumnos, algo que también genera preocupación.

A esto se suma el confinamiento y que, según la estudiante "no hay un protocolo de las clases a distancia o de los exámenes". Esto ha hecho que los alumnos queden a disposición del criterio de los docentes. Por eso también están pidiendo que se regularice la situación de los exámenes, ya que muchos no han podido avanzar rindiendo debido a que algunos profesores no han tomado exámenes por falta de herramientas o, por ejemplo en los pasados 9 días, debido a confinamientos.

La crítica en ambos integrantes de la facultad gira en torno a que, según dijeron, más de 4 meses después del sismo siguen sin tener ni soluciones ni una respuesta concreta por parte del decanato. Barbieri incluso aseguró que hay una falta de reconocimiento de algunos de estos problemas, ya que en declaraciones a la prensa el actual decano Tadeo Berenguer nombró como afectados algunos de los edificios, pero no incluyó otros, como el Instituto de Electromecánica.