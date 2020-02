Evacuan una estación de trenes de Londres por una gresca que terminó con un apuñalamiento

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La estación londinense de Euston fue evacuada hoy por la policía después de que se reportara un apuñalamiento en una supuesta pelea masiva a bordo del tren, informaron medios británicos.



Un vocero de la empresa Transport for London, la operadora del transporte público en la capital británica, indicó que en la estación tuvo lugar "un incidente policial", informó el periódico británico Daily Mail.



Agregó que colectivos que conectan con Euston estaban siendo desviados hacia otros lugares o que terminarían de brindar sus servicios antes de lo habitual debido a ese ataque con cuchillo.



Varios testigos reportaron en redes sociales haber visto escenas de pánico entre los pasajeros del metro y señalaron que había muchos policías armados, algo poco común en el Reino Unido, donde la mayoría de los uniformados no portan armas.



"Bajé del tren en Londres Euston y bajé las escaleras mecánicas hasta el metro. Tan pronto como llegué a la puerta, los de seguridad la cerraron. Uno de ellos me dijo que había habido un apuñalamiento. Realmente espero que la persona apuñalada esté bien", escribió en su cuenta de Twitter la escritora Carys Hannah.