Evo adelanta que no va a renunciar mientras Camacho busca reunir fuerzas para forzar su dimisión

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El líder cívico boliviano Luis Fernando Camacho busca sumar fuerzas para exigir el próximo lunes en La Paz la renuncia por el supuesto fraude en las últimas elecciones del presidente de Bolivia, Evo Morales, quien adelantó hoy que no dejará su cargo.



Camacho precisó hoy que el próximo lunes irá al Palacio de Gobierno acompañado de diferentes sectores opositores en una "acción única, total, definitiva y tajante" para entregar personalmente la carta que reclama la dimisión del mandatario.



"Y no nos vamos a mover hasta que sea aceptada y el presidente renuncie", afirmó en declaraciones recogidas por la prensa boliviana.



El resto de comités cívicos y el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) trasladarán sus movilizaciones a la capital para apoyar a Camacho, según acordaron ayer en una reunión en la capital.



Pese a la pulseada del líder opositor, Morales anunció hoy no va a renunciar y manifestó que la oposición solo busca su salida.



"Ahora ya no quieren fraude, ni siquiera segunda vuelta, ni siquiera otras elecciones", exhortó.



Para el gobernante, las protestas que sacuden al país andino por el supuesto fraude en las elecciones están impulsadas por "grupos que tienen mucha plata y no les afecta" y, en cambio, "están afectando a pobres hermanos (...) que comen del trabajo del día".



Morales volvió a denunciar "un golpe de Estado" porque los bolivianos lo eligieron para un cuarto mandato.



"La derecha dice: 'Evo tiene que renunciar'. Quiero decirles a ustedes, a todo Bolivia y al mundo que no voy a renunciar. Somos electos por el pueblo y respetamos la Constitución", concluyó.



Las protestas en Bolivia estallaron por las supuestas irregularidades en las elecciones presidenciales del pasado 20 de octubre, cuyos resultados provisorios indicaban una segunda vuelta entre Morales y el candidato opositor, Carlos Mesa, pero que tras una suspensión repentina de casi 24 horas concedieron la victoria al actual mandatario.



Mesa denunció un "fraude gigantesco" y Morales ratificó su victoria, lo que derivó en disturbios entre simpatizantes oficialistas y opositores que ya han dejado tres muertos y más de 190 detenidos.



En este contexto, Morales accedió a que la Organización de Estados Americanos (OEA), apoyada por países como España, México o Perú, realice una auditoría electoral de carácter vinculante, pero Mesa no la acepta porque considerarla un acuerdo "unilateral" entre el organismo y el gobierno.



El proceso electoral volvió a ser cuestionado hoy, luego de darse a conocer un informe hecho por la empresa Hacking tico, contratada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) del país, que concluyó que las elecciones presentaron "vicios de nulidad".



El informe privado destacó 11 conclusiones sobre todas las violaciones sufridas por el sistema informático oficial e insinúa que favorecerían al oficialismo, reportó la agencia DPA.



"Desde el punto de vista de la revisión, es difícil para nosotros decir si hubo fraudes o no, lo que puedo decir es que no se han realizado los procedimientos adecuados", señaló el director de la compañía con sede en Panamá, Alvaro Andrade.



En consecuencia, Mesa pidió hoy al vicepresidente, Álvaro García Linera, la redacción de una ley de emergencia con el fin de impulsar la renovación total del órgano electoral plurinacional (OEP) para una urgente convocatoria a nuevas elecciones cuyo resultado no supere el 22 de enero, fecha en la que Morales termina su mandato.



"La conclusión final de la empresa Ethical Hacking es demoledora y creo que cambia de manera dramática el escenario electoral en cuanto hace al escenario de la propia auditoría de la OEA", afirmó.



El Gobierno, por su parte, anunció que evaluará el planteo.