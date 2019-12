Evo dijo que aún es presidente de Bolivia y que la orden de aprehensión en su contra es "nula"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El ex presidente de Bolivia, Evo Morales, quien fue depuesto por un golpe de Estado el 10 de noviembre pasado, dijo hoy que aún continúa siendo el mandatario de su país, porque la Asamblea Legislativa nunca trató la renuncia que lo forzaron a presentar y, respecto de la orden de aprehensión que ayer se libró en su contra dijo que "todas las acciones del gobierno de facto de Bolivia son nulas".



"Después de revisar legalmente la situación, debo decirles que Evo sigue siendo el presidente" dijo Morales, y recordó que aunque el 10 de noviembre presentó su renuncia "de acuerdo con el artículo 170 de nuestra constitución boliviana", ésta no fue aceptada ni rechazada aún por la Asamblea Legislativa, lo que constituye un trámite para que sea haga efectiva.



En un rueda de prensa convocada en el Centro Cultural de la Cooperación, en la CABA, para informar sobre la orden de aprensión dictada en su contra el día de ayer por la Fiscalía Especializada en Anticorrupción y Legitimación de Ganancias Ilícitas, en el marco de una causa por los supuestos delitos de "sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo".



Su renuncia fue producto del golpe de Estado, recordó, e insistió en que "de acuerdo al artículo 161 numeral 3 la Asamblea tiene que admitir o negar la renuncia".



La autonombrada (dijo, aludiendo a la presidenta de facto, Jeanine Áñez) se reunió con su gente, sin convocatoria y sin quórum y se autoproclamó. Eso es totalmente inconstitucional. No cumple ni con las normas de la Asamblea ni con las de la Constitucional política del Estado, dijo.



Por lo tanto "todos los actos del gobierno de facto son nulos", advirtió, incluida la orden de detención en su contra,



Juristas y constitucionalistas expertos interpretan que "entonces sigo siendo presidente", concluyó el ex mandatario, ante los periodistas, rodeado de la bandera argentina a su derecha y la de Bolivia y la wiphala, a su izquierda.



Luego, en relación a la orden de detención en su contra, recordó -en línea con declaraciones de las últimas semanas- que no teme estar preso. "Estuve muchas veces preso, mi trayectoria política esta llena de arrestos, Sólo me faltaba el asilo y el refugio, pero ahora ya los tengo", dijo entre sonrisas.



Explicó que armó equipo para enfrentar la orden de arresto, un equipo "a la cabeza del doctor Baltazar Garzón", integrado también por "muchos expertos que vienen de la lucha de los pueblos de sudamérica, a los que se han plegado abogados bolivianos aunque tenían mucho miedo". "Vamos a demostrar jurídicamente que esa orden de aprensión no es constitucional ni legal".



La orden faculta al director departamental o "a cualquier funcionario público hábil o autoridad para que aprehenda y conduzca" a Morales ante las oficinas de la Fiscalía y en caso necesario podrá ser ejecutada con la "la ayuda de la fuerza pública".



El expediente judicial está montado sobre audios filtrados, asegura Morales, en los que según la fiscalía el ex mandatario coordinaba bloqueos desde México, el primer país al que viajó tras el golpe de Estado del diez de noviembre.



"Si quieren elecciones libres y transparentes dejen de perseguir a los dirigentes y ministros, dejen de amedrentar" clamó el mandatario ante una consulta de Télam.



Recordó que el 2 de enero serán convocadas las nuevas elecciones en el país y anunció que convocará a "notables internacionales, ya sean del pueblo o del imperio, pero que hagan respetar las normas".



"No creo en la delegación de la OEA a la cabeza de Luis Almagro", dijo, y subrayó la necesidad de la presencia de "instituciones de mucho respeto, como el Centro Carter" y que pedirá la participación de Premios Nobel de la Paz latinoamericanos para que "hagan el seguimiento con sus técnicos de los comicios, para garantizar la transparencia"



Morales fue derrocado en medio de violentas protestas, tras denuncias de fraude en las elecciones celebradas el 20 de octubre en las que que había resultado triunfador por escaso margen.



Junto a él renunció el vicepresidente Álvaro García Linera, luego que el comandante general de la Fuerza Armada de Bolivia, Willimas Kaliman, le "sugirió" al presidente renunciar al mandato que concluía en enero próximo.