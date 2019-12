Evo Morales agradece a Alberto y Cristina Fernández por "garantizar" su refugio en Argentina

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El ex presidente de Bolivia Evo Morales agradeció hoy al mandatario argentino, Alberto Fernández, y a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, por "garantizar" su "refugio político" en el país, adonde llegó el jueves último.



"Agradezco a los hermanos Alberto y Cristina, presidente y vicepresidenta de #Argentina, por recibirme y garantizar refugio político. Expreso mi respeto, cariño y admiración por su compromiso con la #PatriaGrande, la verdad y los derechos políticos de los pueblos de América Latina", expresó Morales en su cuenta de Twitter.



Morales llegó el pasado jueves a Buenos Aires procedente de México, donde estuvo asilado desde que el 11 de noviembre abandonó su país tras renunciar al cargo el día anterior, luego de que el jefe del Ejército boliviano, Williman Kaliman, dijera públicamente que no respondería a sus órdenes y le sugiriera renunciar.



El entonces presidente electo de Argentina, Alberto Fernánez, tuvo en la noche del 11 de noviembre una activa participación para asegurar que Morales saliera sano y salvo de Bolivia, rumbo a su asilo en suelo mexicano.



Al llegar el jueves a suelo argentino, a dos días de la asunción del nuevo gobierno, Morales inició los trámites para obtener el estatus de refugiado político, algo que el Gobierno asegura le será concedido.



Aunque el ex mandatario boliviano ha mantenido un bajo perfil público, sí se le ha visto -según videos viralizados en redes- saludar a simpatizantes en un barrio de Buenos Aires y jugar al fútbol con, entre otros, el nuevo ministro de Turismo y Deportes de Argentina, Matías Lammens.



El gobierno argentino lo considera un "perseguido" político y asegura que el Morales tendrá total libertad de movimiento en en el país, aunque el canciller, Felipe Solá, afirmó que le pidieron no hacer declaraciones políticas.



Morales, de todos modos, hizo algunas afirmaciones a través de su cuenta de Twitter, donde ayer, por ejemplo, informó que se ha reunido en Argentina con integrantes del Movimiento Al Socialismo (MAS) para empezar a preparar la campaña de cara a las nuevas elecciones que se celebrarán en Bolivia.



El MAS designó al ex presidente como jefe de la campaña para las elecciones presidenciales que tenderán que repetirse cuando se constituya el nuevo tribunal electoral y las convoque, se estima que para los primeros meses de 2020.



También le contestó a la presidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, quien el último sábado anticipó que la Justicia de Bolivia emitiría en los próximos días una orden de aprehensión en su contra, debido a acusaciones de sedición y terrorismo.



"La golpista Áñez, tal como en las dictaduras manda y anuncia orden de aprehensión contra mi persona, por terrorismo y sedición. Cuando los que cometieron sedición, terrorismo y genocidio fueron ella, (Luis Fernando) Camacho y (Carlos) Mesa, masacrando, asesinando y secuestrando a mis hermanas y hermanos", afirmó ayer el ex presidente.