Evo Morales anunció que la campaña del MAS se lanza el 22 de enero en el Deportivo Español

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El ex presidente boliviano refugiado en Argentina, Evo Morales, anunció hoy que el 22 de enero lanzará la campaña del Movimiento Al Socialismo (MAS) para las elecciones presidenciales de Bolivia del 3 de mayo, con un acto en el estadio del club Deportivo Español, donde aspira a reunir a 15.000 personas.



Morales hizo este anuncio durante una visita a la Isla Maciel para mantener un contacto personalizado con los representantes de la comunidad boliviana que viven en ese tradicional lugar, frente a La Boca.



Para el encuentro del 22 se pensó en el Deportivo Español, en la zona porteña de Flores Sur, que también tiene una fuerte comunidad boliviana.



Previo a esto, el depuesto presidente mantendrá un encuentro con los principales dirigentes del MAS para decidir quién será el candidato presidencial de la fuerza que lo acompañó durante sus 14 años de gobierno.



Será el 19 de enero, en Buenos Aires, posiblemente en el Hotel Bauen, Los candidatos que se barajan son los ex cancilleres Diego Pary y David Choquehuanca, el dirigente cocalero Andrónico Rodríguez y el ex ministro de Economía Luis Arce.



La decisión no será sencilla, ya que al menos de uno de los sectores, el que respalda al líder indigenista paceño Choquehuanca, han manifestado públicamente que esa postulación es "innegociable".