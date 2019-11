Ex autoridades de la Uncaus irán a juicio acusados por fraude a la administración pública

Ex autoridades de la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAus), entre ellos el ex rector Omar Judis, y un empresario, están acusados de fraude a la administración pública y otros delitos por los que serán enjuiciados por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia desde el 8 de mayo de 2020, informaron hoy fuentes judiciales.



El fiscal general Federico Carniel investigó esta causa en la que "el perjuicio al erario público se estima en más de 36 millones de pesos".



Además, el fiscal logró demostrar que "desde 2010 a junio de 2016, Judis junto a familiares y amigos habrían ideado, organizado y puesto en funcionamiento una estructura administrativa y académica en la UNCAus­ destinada a obtener y disponer de recursos para beneficio propio y de quienes lo acompañaron".



En el juicio están imputados Omar Vicente Judis; su hijo, el ex secretario académico Enzo Judis; el ex vicerrector Walter López; el ex secretario administrativo Luis Sebastián Pugacz y el titular de la empresa Tridelta S.A, Juan Carlos Tymkiw, quien fuera beneficiario de la obra pública de la institución universitaria.



La acusación es por "presuntas negociaciones incompatibles, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, fraude en perjuicio de la administración pública, peculado y cohecho".



A los imputados se los acusa de haberse aprovechado de "los distintos mecanismos implementados en la Universidad Pública y en relación a la gran cantidad de fondos que esa alta Casa de Estudios recibió en concepto de programas y partidas presupuestarias que legalmente le correspondían, derivados del Tesoro Nacional.



Entre 2014 y 2016, la Fundación UNCAus emitió facturas que sumadas alcanzan el monto de 36.874.286 pesos.



Al ex rector Judis se le imputan los delitos de "negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas (en 17 hechos); abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público; fraude en perjuicio de la Administración Pública reiterada (en 6 hechos), peculado (en 59 hechos) y cohecho (en 3 hechos), todos en concurso real".



El Ministerio Público Fiscal estimó que en el juicio se "podrá demostrar también el grado de responsabilidad del hijo del rector y presidente de la Fundación UNCAus, Enzo Judis; el vicerrector, Walter López y Luis Esteban Pugacz, todos parte de la conducción de la casa de Estudios, por los mismos delitos que los atribuidos al rector.



Asimismo, la justicia pretende alcanzar al empresario y titular de la empresa Tridelta S.A, Juan Carlos Tymkiw, por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública (en 5 hechos), y por cohecho activo (en 2 hechos), todos en concurso real".



"Con esta investigación y la oportunidad de un juicio oral y público respetando todas las garantías, buscamos que los hechos delictivos cometidos en razón de la administración de una Universidad Pública sean juzgados y quienes cometieron hechos de corrupción asuman su responsabilidad", afirmó el fiscal Carniel.



Omar Judis fue ministro de Infraestructura en el gobierno provincial en gran parte de las dos gestiones del ex gobernador Jorge Capitanich (2007-2011 y 2011-2015) y luego lo acompañó en la Jefatura de Gabinete, donde tenía a su cargo la Secretaría de Ambiente.