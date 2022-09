El exjugador y ex DT de hockey sobre patines, Santos Domingo Quinteros de 54 años, sumó otro agravante en la causa que hay en su contra por homicidio culposo agravado, iniciada a partir del 24 de junio pasado, cuando arrolló una moto en la que circulaba las hermanas Jorquera y mató a una de ellas. En una nueva audiencia realizada este martes, un juez le prohibió conducir hasta que se desarrolle el juicio.

El nuevo agravante tiene que ver con el exceso de velocidad. El conductor del Renault Clio transitaba a una velocidad de entre 116 y 131 kilómetros por hora esa madrugada. En esa situación, impactó desde atrás a la moto Yamaha 110 cc. En ella circulaba Andrea y Graciela Jorquera. El siniestro vial grave sucedió en Avenida Circunvalación, a unos 400 metros al sur de calle San Lorenzo, en Santa Lucía.

La primera de las hermanas, Andrea, murió y la segunda, Graciela, sobrevivió después de estar varios días internada. Por el deceso, a Quinteros le iniciaron un legajo por homicidio culposo, que fue instruido por los fiscales de la UFI Delitos Especiales, Iván Grassi y Victoria Martín. Justamente, los funcionarios, presentaron este martes la prueba y le pidieron al juez Juan Gabriel Meglioli que le prohíba conducir vehículos hasta que sea juzgado por un juez de juicio.

El magistrado adhirió al planteo realizado por los representantes del Ministerio Público Fiscal. En cambio, no aceptó lo presentado por los abogados de la querella, José Herrero y Sofía Sánchez. Los letrados pidieron la prisión preventiva de Quinteros, que se encuentra libre tras haber cumplido con el arresto domiciliario. Además solicitaron un embargo de bienes, ya que creen que el seguro del hombre no cubrirá el hecho grave del siniestro. Sin embargo Meglioli no dio lugar por pedido infundado.

El conductor no solo manejaba en exceso de velocidad, sino que también lo hacía bajos los efectos del alcohol. El mismo día de la tragedia, la Policía comprobó que tenía más de lo permitido de alcohol en sangre. Estos dos agravantes podrían hacerlo cumplir una pena de prisión efectiva tras la aplicación de una hipotética condena.