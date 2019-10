Ex embajadora de EEUU en Ucrania acusó a Trump de haberla echado por pedido de Giulani

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El escándalo ucraniano que desató la investigación preliminar para un juicio político contra el presidente Donald Trump sumó hoy en Estados Unidos una denuncia cuando la ex embajadora de ese país en Kiev Marie Yovanovitch acusó al mandatario de haberla removido del cargo por presión de su abogado y ex alcalde neoyorquino, Rudolph Giulani. Yovanovitch testificó ante las tres comisiones de la cámara baja del Congreso que encabezan la investigación que determinará si los congresistas aprueban un juicio político contra Trump por presionar al gobierno ucraniano para que investigara al ex vicepresidente y precandidato presidencial opositor, Joe Biden, y a su hijo Hunter por supuesta corrupción. "Después de que el Departamento (de Estado) me pidiera a principios de marzo (pasado) extender mi periodo de servicios hasta 2020, me dijeron de forma abrupta a finales de abril que regresara a Washington desde Ucrania 'en el próximo avión'", contó la diplomática, según una copia de su declaración publicada por el diario The Washington Post y citada por la agencia de noticias EFE. Al volver a la capital estadounidense, se reunió con el subsecretario de Estado, John Sullivan, quien le explicó las razones de su salida abrupta de Kiev. "Dijo que el presidente había perdido la confianza en mí y que no quería que sirviera por más tiempo como su embajadora. Añadió que se había producido una campaña coordinada contra mí, y que el Departamento (de Estado) había estado bajo la presión del presidente para quitarme desde el mediados de 2018", narró la diplomática. Yovanovitch explicó que el abogado personal de Trump, Giulani, fue el que presionó para sacarla del cargo e insinuó que lo habría hecho porque "creyeron que sus ambiciones financieras personales peligraban con nuestra política anticorrupción en Ucrania". Dos socios de Giuliani, el ucraniano Lev Parnas y el bielorruso Igor Fruman, fueron detenidos y acusados ayer en Estados Unidos de haber canalizado miles de dólares en donaciones extranjeras a campañas políticas estadounidenses para ganar influencia. Giuliani había reconocido en una entrevista con The Wall Street Journal que, antes de la retirada de Yovanovitch, él mismo le había transmitido a Trump que la embajadora se había mostrado contraria al presidente en conversaciones privadas. Giuliani incluso reconoció que la ex embajadora había sido un obstáculo en sus esfuerzos para forzar a Ucrania para que investigara a los Biden.