Ex funcionarios juzgados por la muerte de cuatro brigadistas en un incendio negaron las acusaciones

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Dos de los tres ex funcionarios de Defensa Civil de Salta, que son juzgados por la muerte de cuatro brigadistas durante un incendio, en octubre de 2014, declararon hoy en el juicio y rechazaron las acusaciones que pesan en su contra.



“Niego haber incurrido en el delito que se me imputa. No he protagonizado ninguna acción que lesione el bien jurídico, es decir, a la Administración Pública. Tampoco he emitido órdenes y resoluciones que contradigan la Constitución. No actué con impericia, negligencia o imprudencia”, dijo Víctor Ola Castro, que se desempeñaba como subsecretario de Defensa Civil de Salta cuando sucedió el hecho.



De esta manera, el ex funcionario, imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, comenzó su declaración -en el proceso que se le lleva adelante- en la Sala de Grandes Juicios, del Poder Judicial de Salta.



“No hay evidencia que yo haya emitido alguna orden, verbal o escrita, acerca de la diagramación de las cuadrillas, ni tampoco en el envío de las cuadrillas al siniestro”, afirmó, y agregó que tampoco tuvo dominio del “origen del incendio” ni de “las condiciones meteorológicas que imperaron ese día, cuando la cuadrilla estaba actuando en el lugar”.



Junto a Ola Castro, son juzgados el jefe del programa de Manejo del Fuego, Roberto Durnelli; y su par de Defensa del Ambiente, Víctor César Dagun, acusados del mismo delito.



El ex subsecretario explicó que los integrantes de la cuadrilla que fueron a trabajar al lugar tenían “la experiencia, la información, el equipamiento provisto por el órgano rector en estos casos, que es el Plan Nacional de Manejo del Fuego; la capacitación, la habilitación y la certificación para estar dentro de un escenario de fuego”.



Por su parte, Dagun dio su versión de los hechos y explicó que “hasta el día de hoy no puedo llegar a saber qué es lo que pasó, porque los muchachos eran capacitados. No entiendo qué es lo que pasó”.



“Nadie quiso hacerle daño a nadie”, expresó el ex funcionario, quien pidió perdón a los familiares de las víctimas, a las que calificó de "muy buena gente".



Durante su declaración aseguró: “yo no tengo nada que ver, ni Ola Castro ni Durnelli. Son situaciones de riesgo”.



Asimismo, indicó que siempre le encomendó "a los muchachos que se cuiden, que primero estaban ellos y su integridad”.



Luego de escuchar la declaración de los acusados, el juez de Garantías 4, Diego Rodríguez Pipino, ordenó pasar a un cuarto intermedio para el viernes 1 de noviembre, para escuchar la última declaración testimonial.



Para el próximo lunes 4 de noviembre está programada la audiencia de alegatos, mientras que el viernes 8 se escucharán las últimas palabras de los imputados, y el juez dará a conocer su sentencia.



Del juicio participa la fiscal Mónica Poma, en representación del Ministerio Público; Domingo Vargas y Mario López Escotorín están a cargo de la defensa de Ola Castro; Durnelli es defendido por Pablo Agustín Tobío; Dagun por Ricardo Poclava.



El 27 de octubre de 2014, bomberos voluntarios se habían constituido en el cerro conocido como “El Acheral”, de la localidad salteña de Guachipas, para apagar un incendio.



Al día siguiente, encontraron en la zona los cuerpos incinerados de los brigadistas Mauricio Valdez, de 27 años; Víctor Ferreyra, de 37; Martín Albarracín, de 27; y Matías Vilte, de 22.



Meses después, un hermano de Albarracín logró rescatar de la memoria del celular del brigadista, que le había entregado la justicia con sus pertenencias, un estremecedor video en el que se pueden escuchar sus gritos en el momento en que son alcanzados por el fuego.