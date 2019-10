Ex policías y militares serán juzgados por delitos de lesa humanidad en Santiago del Estero

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Un Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero juzgará a partir del martes próximo a ex militares y policías por delitos de lesa humanidad cometidos en esta provincia poco antes y durante la última dictadura, informaron hoy fuentes judiciales. Integrarán el Tribunal los jueces Federico Bothamley y Abelardo Basbús (Santiago del Estero), y Enrique Lilljedahl (La Rioja)), con la fiscal federal Indiana Garzón Entre los acusados de la denominada Maegacausa 4 figuran el ex comisarió Antonio Musa Azar, condenado 4 veces a prisión perpetua, tres por delitos de lesa humanidad y una por el denominado doble crimen de La Dársena por los asesinatos de las jóvenes Leyla Nazar y Patricia Villalba, en tiempos de democracia. También serán juzgados el ex mayor Jorge D ¨Amico, condenado tres veces por delitos cometidos en el último gobierno de facto y los militares retirados José Colinos, Julio Ramón Marchant y José Arce, que prestaban servicios en el Batallón de Ingenieros de Combate 141, de la capital santiagueña. Musa Azar, el ex jefe de Inteligencia de la denominada "Gestapo santiagueña", y D'Amico fueron beneficiados hace dos años con prisión domiliaria, en un fallo judicial que provocó distintas protestar en las organizaciones de derechos humanos. Durante el juicio oral se investigará la desaparición de Ana María Murad, y los secuestros y torturas al entonces soldado Julio Dionisio Arias y su hermano Pedro Pablo Arias. En el mismo proceso judicial, Musa Azar será juzgado por un caso de violación con acceso carnal cometido en perjuicio de una menor de edad.