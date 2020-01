Ex presidente chileno Lagos culpó a la derecha de no querer modificar la Constitución el 2005

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El ex presidente de Chile Ricardo Lagos (2000-2006) manifestó que la derecha en su país no permitió una reforma más profunda de la Constitución durante su mandato “para mantener sus intereses”.



El ex mandatario escribió anoche en su cuenta personal de Twitter “la constitución, ilegítima en su origen, es la de Pinochet”, al tiempo que afirmó haber estampado su firma en 2005 en la reformas que sí fueron aceptadas.



“Mi firma está en las reformas que la derecha permitió realizar y nunca dije que fueron ‘por el pueblo y para el pueblo’. Hubo otros cambios que se quisieron hacer, pero la derecha los vetó para mantener sus intereses”, escribió Lagos.



De esta forma, el ex mandatario socialista se desmarcó de los políticos de derecha que dicen que la actual Constitución chilena es de Ricardo Lagos, por los importantes cambios que se registraron el 2005, durante su mandato.



La Constitución chilena data de 1980, escrita durante la sangrienta dictadura cívico militar de Augusto Pinochet (1973-1990) y a pesar de los altos quorums de las principales leyes, ha recibido numerosas modificaciones hasta la fecha.