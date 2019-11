Ex presidente de Vialidad de Santa Cruz negó sobreprecios en la obra pública adjudicada a Báez

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El ex presidente de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz Juan Carlos Villafañe negó hoy la existencia de sobreprecios en la obra pública nacional adjudicada a empresas del detenido Lázaro Báez y aludió a las condiciones particulares de esa provincia a la hora de justificar costos más altos.



"El sobreprecio no existió", sostuvo Villafañe al cuestionar los montos presentados por la fiscalía en su acusación, al iniciar su declaración indagatoria ante el Tribunal Oral Federal 2 en el juicio por el presunto direccionamiento de la obra pública en esa provincia.



Villafañe dijo que los "abultados sobreprecios" denunciados por la fiscalía "no aparecen" al exponer con cálculos propios y cuadros los costos de las obras peritadas, en el juicio que se le sigue junto a otros acusados como la ex presidenta y vicepresidenta electa Cristina Kirchner y los detenidos ex ministro de Planificación Julio De Vido y ex secretario de Obra Pública José López.



El ex funcionario santacruceño inició su indagatoria en una nueva audiencia, en el marco del trámite que cumplen los 13 acusados y que terminará con la declaración de la ex presidenta, en fecha a determinar.



La actual vicepresidenta electa regresará al país el próximo domingo 17 de noviembre tras viajar a Cuba donde visita a su hija Florencia, bajo tratamiento médico en ese país.



Una vez que termine Villafañe, el próximo convocado será el también detenido empresario Lázaro Báez.



"Las diferencias de costos de las obras son muy lejanas a las manifestadas por la fiscalía", sostuvo Villafañe.



Además aludió a las particulares condiciones de Santa Cruz.



"En el sur no se puede construir con asfalto convencional, se deteriora. Los inviernos son duros, las temperaturas son bajas, con nevadas muy fuertes", explicó.



Además, sostuvo que se trata de la segunda provincia en extensión del país, después de la de Buenos Aires.



"Sin embargo la conectividad es infinitamente menor que la de Buenos Aires, pese a la inmensidad de riquezas naturales, por eso se resolvió aprovechar al máximo el programa vial que Nación instrumentó" en el kirchnerismo, sostuvo.



Villafañe insistió que "no hubo nada anómalo".



En el juicio se debate el presunto direccionamiento del 80 por ciento de la obra pública en Santa Cruz a favor de las empresas del grupo Báez y el supuesto pago de sobreprecios.