Ex presidente Lagos dice que Chile requiere "un diálogo mucho mayor" en esta crisis

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El ex mandatario de Chile Ricardo Lagos afirmó que la reunión que sostuvo el presidente Sebastián Piñera con dirigentes de partidos políticos de oposición "es un avance, pero se requiere un diálogo mucho mayor", porque "atravesamos la peor crisis política e institucional del país".



Lagos, que gobernó entre 2000 y 2006, planteó también, en declaraciones a Radio Cooperativa, que "es un error restarse cuando el Presidente de la República convoca" a una reunión como la que sostuvo este martes con los líderes de partidos políticos de oposición, en alusión a la ausencia de los dirigentes del Partido Comunista, el Partido Socialista y el Frente Amplio.



"Este tema lo plantee hace cuatro años atrás, esta es la peor crisis política e institucional que ha tenido Chile, esto lo dije en 2016 a propósito que percibía en la sociedad malestares muy profundos y esos malestares no se estaban abordando adecuadamente", aseveró.



"Ahora explotó por algo que alguien pueden decir muy pequeño, el alza del Metro, pero esa alza es muy determinante en la vida de tantos chilenos. Creo que ahora lo importante es cómo abordamos el camino hacia adelante", añadió.



Asimismo, Lagos consideró que se deben crear nuevas instituciones para escuchar a las ciudadanía.



"Lo que se requiere es que exista una mesa lo suficientemente amplia para que todos los segmentos de la sociedad se expresen (...) Me temo que las actuales instituciones deben seguir funcionando pero se requiere de una convocatoria mucho mayor para escuchar a la ciudadanía, porque se va a necesitar un espacio futuro siempre en donde hay un antes y un después, hoy la ciudadanía quiere ser escuchada y hay que crear las instituciones para aprender a escuchar a la ciudadanía", aseveró.



Consultado sobre la necesidad de una Asamblea Constituyente para generar una nueva Constitución, Lagos no lo descartó y aseguró que se requiere un nuevo contrato social.



"Si es necesaria (una nueva Constitución), por supuesto", manifestó.



"Cada 20, 25 años ha habido que hacer reformas constitucionales, la constitución del 25 duró hasta el 73, hace ya mucho tiempo que tenemos esto y por lo tanto puede ser el momento de una nueva Constitución, eso es parte del debate que tenemos que hacer, pero sobre eso hay que escuchar a la gente", enfatizó.