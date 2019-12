Excarcelaron a la pareja acusada de sustraer a una menor de 10 años en Punta Indio

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Victoria Agüero y Emanuel Rivarola, los vecinos de la niña de 10 años que en octubre último estuvo seis días desaparecida, en la localidad bonaerense de Punta Indio, quedaron en libertad luego de que el juez de Garantías Eduardo Silva Pelossi dictara la excarcelación de ambos, medida que fue solicitada por la defensa, confirmaron fuentes judiciales.



La pareja estaba con prisión preventiva por los delitos de "sustracción de menores en concurso con falso testimonio", pero su situación procesal se vio mejorada "inmediatamente después" de la declaración que la nena hizo el lunes pasado el marco de la pericia conocida como Cámara Gesell.



"Ambos siguen procesados, el juez de oficio dio el cese de la prisión preventiva con la prohibición de acercarse a la menor o tener contacto con la nena", dijo hoy a Télam una fuente judicial.



La niña expresó durante el peritaje que se fue de su casa por decisión propia, que no fue raptada por la pareja y que la mantuvieron oculta y cuidada. Luego de esta declaración la defensa solicitó la excarcelación y la medida prosperó.



El proceso penal seguirá su curso por el impulso del fiscal Juan Menucci, ya que la medida "no significa que quedaron desvinculados de la causa y están formalmente procesados", apuntó la fuente.



En el pedido de preventiva, el fiscal consideró que Agüero y Rivarola "utilizaron los medios de comunicación para instalar en la sociedad que la madre habría obligado a la menor a huir de su hogar, mediante cuestionamientos sobre su forma de criarla".



"Debe prestarse especial atención a la actitud desplegada por los imputados en orden a haber auto asumido un papel cuasi protagónico en la pesquisa, intentando direccionarla hacia acciones totalmente inocuas con el claro fin de entorpecerla", subrayó el fiscal.



Además, no descartó la participación de una tercera persona en el hecho, debido a los lapsos en que la pareja no estuvo en su casa mientras la menor estaba desaparecida.



"Eso demuestra una gran capacidad para eludir el accionar de la justicia y destruir evidencias en el lugar en que estuvo oculta la nena", graficó en su pedido el letrado.



El hecho ocurrió el pasado 16 de octubre cuando la niña apareció tras permanecer seis días desaparecida en Punta Indio, donde se desplegó un operativo de rastrillaje por tierra y aire para su búsqueda.



La denuncia había sido radicada por su madre, quien declaró que "cuando regresaba a su domicilio, cerca de la playa El Pericón, junto a la niña, ella se apartó para volver a buscar una muñeca que había olvidado".



Al advertir que su hija no regresaba, la madre "fue a buscarla pero no la encontró", según el testimonio que dio a la Justicia. Tras su aparición, la Justicia resolvió además que la menor "sea alojada en una Casa de Abrigo en La Plata, donde se le brinda contención".