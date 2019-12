Expectativas de un próximo acuerdo entre EE. UU. y China posibilitaron alzas en Chicago

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Los granos terminaron la sesión con alzas en el mercado de Chicago debido a las expectativas ante la proximidad de un principio de acuerdo entre los Estados Unidos y China y por las buenas exportaciones semanales del país norteamericano.



El contrato de enero de la oleaginosa subió 0,53% (US$ 1,75) hasta los US$ 330,05 la tonelada, a la vez que el de marzo lo hizo por 0,49% (US$ 1,65) para concluir la jornada a US$ 335,29 la tonelada.



Los fundamentos del alza de los precios radicaron en la posibilidad de que los Estados Unidos y China estén cerca de cerrar una primera fase del acuerdo comercial en base a la disputa comercial que ambas potencias mantienen hace más de un año y a los buenos números de exportaciones semanales de mercadería estadounidense.



Según informó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) que refiere a información divulgada por agencias internacionales, Estados Unidos habría ofrecido recortar los aranceles existentes sobre los productos chinos hasta en un 50%, además de suspender los nuevos aranceles que entrarían en vigencia el domingo, "en un intento de asegurar un acuerdo comercial Fase Uno".



A su vez, el presidente Donald Trump, manifestó en su cuenta oficial de Twitter que Estados Unidos "está muy cerca de alcanzar un gran acuerdo con China. Ellos lo quieren y nosotros también".



Por otro lado, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) informó hoy que dicho país realizó exportaciones semanales de soja superiores a los 1,2 millones de toneladas, volumen que se ubicó por encima de lo esperado por el mercado.



El aceite acompañó la tendencia alcista del poroto con un salto del 2,51% (US$ 17,42) para ubicarse al cierre de la sesión a US$ 710,54 la tonelada, mientras que la harina retrocedió 0,27% (US$ 0,88) y concluyó a US$ 324,29 la tonelada.



Por su parte, el maíz avanzó 2,58% (US$ 3,64) y se ubicó en US$ 144,48 la tonelada por "las mejores señales en torno a la demanda externa del maíz estadounidense", explicó la BCR.



Las ventas de exportación de maíz fueron de 876.000 toneladas en la última semana, por encima de los pronósticos de los analistas en la previa que oscilaban entre 400.000 y 800.000 toneladas.



A su vez, en su sistema de información diario de ventas, USDA informó que exportadores privados acordaron ventas de maíz por 1,6 millones de toneladas con destino a México para entrega en la campaña comercial 2019/20 y 2020/21.



"Esta es la quinta mayor venta de maíz de la historia por parte de los Estados Unidos", destacó la entidad bursátil rosarina.



Por último, el trigo subió 1,60% (US$ 3,12) y se posicionó en US$ 198,14 la tonelada por los buenos datos de exportación publicados hoy por el USDA.



La dependencia estadounidense informó que las ventas semanales de exportación de trigo totalizaron 502.700 toneladas, por encima de las previsiones de los analistas que oscilaban entre 200.000 y 450.000 toneladas.