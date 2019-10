Expertas destacan que el sínodo amazónico "puso en el centro" a los pueblos indígenas

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Las periodistas del diario de la conferencia episcopal italiana, "Avvenire", Lucía Capuzzi y Stefania Falasca, autoras del libro "Frontera Amazonía", destacaron que el Sínodo dedicado a la Amazonía convocado por el papa Francisco hasta el próximo domingo "puso en el centro" de las discusiones la situación de los pueblos indígenas de la región.



"La cosa más importante de este Sínodo es el día después. La Iglesia debe tener conciencia e indicarse una prospectiva a sí misma de cómo estar presente en esa realidad. El haber llamado a todos los obispos, junto a los pobres, es de por si ya algo grande e importante. Se puso en el centro de la discusión a sus habitantes", planteó Falasca en diálogo con Télam, en una de las pausas de trabajo del Sínodo.



"El documento de trabajo sobre el que se ocupan los participantes se hizo en base a consultas a más de 80.000 personas de la Amazonía, y se irá enriqueciendo con las contribuciones de estos días", aseguró Capuzzi.



Desde el 6 de este mes y hasta el próximo domingo, más de 250 participantes debaten en el Vaticano sobre los caminos de la Iglesia para la Amazonía, en base a un documento de trabajo elaborado durante dos años con participación de los pueblos de la región.



Capuzzi y Falasca recorrieron varias veces la Amazonía para dar forma al volumen que contiene sus impresiones sobre las tradiciones y la forma de relacionarse con el ambiente de más de 10 pueblos indígenas, aparecido en medio del Sínodo convocado por el papa Francisco sobre la región.



En ese marco, repasaron en entrevista con Télam los momentos más destacados de su investigación en el "pulmón verde" del mundo.



"La imagen que más me sorprendió cuando llegué a Puerto Maldonado el 19 de enero de 2018 es que era mi primera vez en la Amazonía y me imaginaba que era todo verde, una gran selva con árboles, y en cambio lo primero que vi desde el avión ya fue una tierra roja con muchos agujeros, sin árboles, sin selva", planteó Capuzzi.



Y precisó: "Pero en el mapa esa zona era la reserva de la Tambopata. Entonces me impresioné: teóricamente lo que era una reserva era una tierra desolada por el contrabando de oro, las minas legales, que habían completamente destruido el entorno y la vida de las personas".



"Algo que me golpeó, y es importante para comprender la complejidad de esa realidad, fue el impacto con Manaos. Allí solo se llega en aéreo o en barco. Allí es un punto de encuentro de dos ríos que dan origen al río que alimenta toda la selva y la Amazonía. Y allí he visto sedes de las grandes multinacionales, de todas las industrias, de petroquímicas, todo lo imaginable del mundo de la extracción, las mineras, la telefonía", agregó Falasca.



En ese sentido, Capuzzi dijo que los pueblos originarios "han establecido una alianza con la selva, no porque no la hayan intervenido, sino que la intervinieron de forma respetuosa. Y en este sentido son los verdaderos guardianes de la selva, porque la habitan desde hace milenios y han conseguido habitarla sin destruirla".



"Nosotros parecemos en guerra contra la naturaleza. Ellos no; han entendido que solo aliándose con la naturaleza pueden vivir bien. El 'buen vivir' que es común a todos los pueblos indígenas, respetando algunas cosas que permiten a la selva vivir bien como ellos", concluyó.