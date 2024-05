¡Explosivo! Sean O´Malley quiere subir al Peso Ligero para pelear con Conor McGregor

Sean O'Malley quiere grandes peleas, como la que podría darse ante Conor McGregor. UFC 299 fue una gran noche para el “Sugar Show” en el pasado mes de marzo. En el evento principal de la noche, el campeón de las 135 libras se vengó de su derrota ante el único hombre que lo venció en su carrera de MMA, Marlon “Chito” Vera, y ahora quiere más. Por eso, busca tentar a "The Notorious".

"Es grande hoy en día. Soy bastante realista cuando se trata de tipos grandes. Yo digo, está bien, soy un 35er. Me quedo en mi carril y hago lo mío. Podría subir al 45, pelearía con 'Volk' (Alexander Volkanovski), pelearía con Max Holloway, pelearía con Ilia, pero me mantendré en mi carril", fue lo que comenzó diciendo O´Malley, en diálogo con Raw Talk de Bradley Martyn.

Por otro lado, Sean indicó lo siguiente sobre "The Notorious": "Conor es uno de los únicos tipos con los que pelearía y que soy tan grande como ese hijo de puta. Simplemente pelearía con él en el 55. En primer lugar, es un gran día de pago, en segundo lugar, es Conor. Eso sería legendario. Entonces, es uno de los pocos tipos con los que pelearía y que están muy fuera de mi categoría de peso".

Contundencia de Sean O´Malley

"Ilia es una pelea dura, Max es una pelea dura, Merab es una pelea dura. Literalmente, en este punto de mi carrera, no hay pelea fácil excepto por Ryan García. Disfruté la preparación para su última pelea. Pensé que lo había aplastado, ya sea que esté loco o fingiendo, lo disfruté. Me interesó mucho la pelea. Lo que ha estado tuiteando y publicando, cómo ha actuado después, estoy ahí para ello", señaló el campeón de UFC.

Para cerrar, Sean O´Malley afirmó: "La razón por la que me gusta tanto Conor es porque tiene un carácter tan jodido. Tiene una personalidad tan diferente. Ryan está haciendo eso ahora mismo. Me encanta. Creo que es jodidamente increíble. No puedo pensar en nadie que haya carne de res real. 'Chito' y yo tenemos problemas, pero le puse 50-44, así que es un poco difícil superar eso. Gervonta Davis, los boxeadores con los que me gusta hablar mierda solo porque son tan... dicen: 'Sí, pero podría boxear contigo'".