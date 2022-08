¡Explotó! Mauro Icardi se descargó en redes por el supuesto divorcio con Wanda Nara

La novela romántica entre Mauro Icardi y Wanda Nara sigue dando mucha tela para cortar. En estas últimas horas, el futbolista del París Saint-Germain no se guardó nada en las redes sociales, dejando un contundente mensaje para quienes estarían inventando historias suyas. Por ello, en su cuenta personal de Instagram, el jugador rosarino que comparte equipo con Lionel Messi soltó todo lo que opina al respecto.

“Dejen de inventar mierdas, la decisión de la NO convocatoria fue solamente técnica. No me ausenté por ningún problema personal ya que NO LOS TENGO y respeté cada entrenamiento. El fútbol sigue siendo mi prioridad y mi trabajo, por el cual me pagan. Lo que NO voy a tolerar es que gente incompetente y con malas intenciones busque ensuciarme", partió diciendo Icardi en sus redes sociales.

A continuación, Mauro también expresó lo siguiente al respecto: "Ahorren tiempo y antes de escribir y esconderse detrás de una pantalla o un periódico, infórmense con la realidad. Si hoy estoy viajando a Ibiza con mi familia es porque en mi TRABAJO nos dieron días de reposo, y cada uno los aprovecha como quiere y con quien quiere eligiendo su propio destino. Les mando un beso”.

¿Sigue Mauro Icardi con Wanda Nara?

Cabe resaltar que todo comenzó por el audio que se filtró de Wanda Nara, quien decía: “Bueno, Carmen, yo me vine acá a la Argentina porque estoy haciendo el divorcio de Mauro. Estoy organizando eso. Me quedaría unos días más y después vuelvo, y te saco el pasaje y todo lo que necesitás. Estoy organizando un poco las cosas para el divorcio, porque no puedo más y porque le pedí el divorcio”.

Tras el escándalo y todo lo que ha ocurrido en estos últimos días, la propia Wanda publicó: “No creo que sea importante mi estado civil, soy un poquito más que la mujer ‘De’, tengo ingresos suficientes como para decidir mi vida sin depender de nadie. Si elijo estar con quien quiero estar es por Amor a mi Familia. Que vale muchísimo más que cualquier cosa”. Así, intentó despejar algunas dudas sobre lo que pasaría con Mauro Icardi.

Posteo de Mauro Icardi.