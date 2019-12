Extienden la inscripción para la tradicional quema de muñecos a fin de año en La Plata

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La Municipalidad de La Plata extendió hasta el viernes 13 de diciembre la inscripción en el registro de quienes deseen realizar la tradicional quema de “momos” que se realizan los primeros minutos del nuevo año y que distingue desde hace décadas a la capital bonaerense.



De cara a la tradicional quema de muñecos que se lleva a cabo en distintos puntos de la ciudad, los interesados deberán completar el formulario online con los datos del momo y del responsable del mismo, recordó hoy la comuna.



Una vez ingresado en la base de datos deberán presentarse en el 2º piso de la sede de Control Ciudadano, ubicada en 20 y 50, de lunes a viernes de 9 a 13, con copia de DNI y un boceto con las medidas del muñeco.



El formulario previo tiene como objetivo unificar la información del registro municipal con la que va a figurar en la Web/App geomomos.laplata.gov.ar, en la cual los responsables de los muñecos podrán subir fotos del armado del mismo.



En ese marco, desde la comuna informaron que los responsables deben ser mayores de 21 años y contar con residencia en un rango máximo de 500 metros en relación a la ubicación solicitada para instalar el momo.



De esta manera, quedó establecido que, como sucede cada año, se llevará adelante una reunión de asistencia obligatoria con los representantes de cada momo en el Pasaje Dardo Rocha, en la cual participará también la división de explosivos de la Provincia y los organismos de seguridad competentes.



Asimismo, cabe recordar que como establece el decreto N° 2039/2008 y la ordenanza Nº 10456, los muñecos no pueden exceder los 6 metros de alto, 3 metros de ancho y 3 metros de largo; como así se plantea que su emplazamiento deberá contemplar un radio de seguridad de tres veces su altura.



Además, por tercer año consecutivo, no se podrán colocar en el interior de las estructuras elementos pirotécnicos y/o explosivos, con el fin de brindar garantías de seguridad a los asistentes y no generar malestar ni daños auditivos a los animales.



Y la Secretaría de Convivencia y Control Ciudadano realizará inspecciones periódicas para verificar el emplazamiento autorizado y las medidas de seguridad adecuadas, a través de un acta de comprobación que determine las condiciones correspondientes.