Extreman los controles a los camioneros en San Juan: los foráneos tendrán que pagar las PCR

En miras a conservar el buen estatus sanitario que tiene San Juan con sólo 4 casos en proceso infeccioso de los 22 positivos que se confirmaron desde que comenzó la pandemia, es que el Gobierno provincial extremará desde la próxima semana los controles a los transportistas que quieran ingresar a la geografía local y provengan desde distintos puntos del país.

Si bien los transportistas están exentos de cumplir la cuarentena rígida por ser su tarea considerada como esencial, el aumento de los casos detectados en este rubro encendió las alarmas de las autoridades locales por lo que buscaron achicar la brecha entre cada control que se les realiza. Actualmente es a cada una semana, pero próximamente pasará a ser a cada 5 días alternado entre una PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa) y los testeos rápidos que servirán para determinar si hay rastros en el organismo compatibles con la enfermedad.

El control alterando entre PCR y testeos será exclusivamente para camioneros sanjuaninos. Los foráneos que lleguen desde otra provincia se le exigirán una PCR con no más de 72 horas de vigencia para poder entrar a San Juan. En el caso de no tenerla, el Gobierno les ofrecerá realizársela, pero los costos del proceso sanitario correrán por cuenta del particular. Esta modalidad ya se viene aplicando en otros puntos del país donde el hisopado oscila sobre los $8.000.

“Estas medidas se barajan teniendo en cuenta cómo evolucionó la pandemia a nivel nacional, hay jurisdicciones que están muy complicadas. En la región es todo muy distinto y necesitamos ajustar el ingreso y controlar el tránsito interno”, dijo a DIARIO HUARPE Matías Espejo, secretario de Medicina Sanitaria.

Tras realizarle el hisopado y la espera del resultado, los transportistas deberán cumplir con el aislamiento en el predio del Estadio del Bicentenario. Para mayor organización, los distintos ministerios previeron de dos zonas en ese perímetro: en el sector número uno estarán los sanjuaninos, mientras que en el número dos se le brindará contención a los extranjeros.

Los controles sanitarios se seguirán haciendo en los corredores habilitados en los tres pasos fronterizos: San Carlos, El Encón y Bermejo. Ahí se le seguirá colocando la faja a los camiones: será roja a aquellos que ya fueron hisopados y deben ir al estadio, mientras que de color verde a aquellos que no tienen una parada fija en San Juan, sino que están de paso.

“Eso no garantiza que el sistema sea infalible. El virus utiliza la maquinaria de la célula humana para poder replicarse, por lo tanto tiene un periodo de incubación determinado. Debido a eso, con este proceso buscamos achicar esa brecha”, agregó Espejo. De todos modos, el funcionario destacó que lo único que puede frenar los contagios es ser responsable en el cumplimiento de las medidas sanitarias.

Espejo señaló que este decreto que fue firmado por las autoridades del Gobierno durante la jornada del lunes, se publicará en el Boletín Oficial y esperan que la próxima semana ya esté vigente. Al mismo tiempo señaló que no están contempladas las personas que ingresan de manera clandestina a San Juan, es decir, que se los seguirá testeando sin costo excepto que no sean sanjuaninos. “Hay un relajamiento social por el estatus sanitario que tenemos, pero hay que esforzarse por conservarlo”, concluyó.

Centro de trasbordo

Espejo contó que en ese decreto también estará regulado el trasbordo de mercadería, algo que se anunció hace un par de semanas teniente a evitar el flujo de camioneros que llegaban desde otros sectores a la provincia. Serán tanto privados como públicos. En el caso de los primeros tendrán que garantizar ciertos requisitos para evitar posibles contagios: zonas valladas, áreas determinadas como de ingreso, salida, servicio y entrega. Estos serán controlados intensamente por las autoridades sanitarias y en el supuesto de notar irregularidades serán pasibles de multas.

Con respecto a los centros de transbordo público habrá uno que será en el Estadio del Bicentenario. Están viendo la posibilidad de poner uno en el Control de San Carlos, pero sería para el traspaso de cal de las pequeñas y medianas caleras, aunque ese punto lo están terminando de definir.